上海姥姥聯乘「植廚Plant Sifu」 首推素肉餐單 經典菜式重新演繹

小籠包、擔擔麵等菜式無人不曉，不過換上素肉入饌又會是如何？香港本地素肉品牌「植廚 Plant Sifu™」聯乘「上海姥姥」，以「姥姥素造」為主題，為餐廳旗下四款備受追捧的招牌菜注入「植廚 Plant Sifu™」的新元素，將經典菜式重新演繹！由即日起至4月30日期間，到「上海姥姥」有得食～

上海姥姥首推素肉餐單 滋味幾可亂真

首次採用素肉入饌的「上海姥姥」，是次與「植廚 Plant Sifu™」合作，嘗試以嶄新的素肉重塑傳統上海菜的風味，期望不論新舊食客都可以積極踏出第一步，細嚐幾可亂真的素肉風味，一試口感輕盈的上海素肉菜式。

姥姥素肉小籠包

即叫即製的「姥姥素肉小籠包」（$43／4件），換上翠綠外皮，內餡用上「植廚 Plant Sifu™ 梅頭肉餡」，嫩滑不膩的口感令人驚喜，加上滿滿的蔬菜湯汁，一咬爆汁，滋味不比傳統小籠包遜色！

除小籠包外，其餘三道菜都是採用最適合以炒的方式處理的「植廚 Plant Sifu™ 肉碎」精心炮製，零脂肪的素肉碎粒粒分明，如「素肉四川擔擔麵」（$68）的濃郁風味不變，以即場手製的拉麵配上香滑花生醬、麻油及辣椒調配而成的湯底，再撒上蔥花和香脆南乳花生碎，香濃惹味！

素肉四川擔擔麵（$68）

乾煸四季豆是經典川菜，惹味又下飯，「乾煸素肉四季豆」（$80）中的四季豆會先以高溫油炸，加強其獨有的爽脆口感，再加入「肉碎」炒製成，鑊氣十足，滋味幾可亂真！

乾煸素肉四季豆（$80）

而「素肉麻婆豆腐」（$78）同樣是佐飯絕配，嫩滑的豆腐配上鮮香微辛的秘製醬汁，一紅一白，賣相與味道俱佳，在「肉碎」的點綴下，白飯一口接一口停不了。