去年屯元天大停電 市民稱停電致雪櫃食物變壞 向中電索償逾$6,500

2022年6月，朗屏中電電纜橋爆炸起火，導致屯門、天水圍及元朗多地大停電，歷時逾10小時，期間超過十多萬居民受影響。去年8月，有市民入稟小額錢債審裁處，稱事件導致其雪櫃內的大量食物變壞，向中電索償超過6,500港元。案件今(9日) 再提訊，中電一方指申索是無理纏繞，故申請剔除案件。案件將於3月23日宣判。

2022年中電電纜橋爆炸起火，致屯元天大停電

屯元天停電致雪櫃食物變壞 市民入稟索償

申索人「Lo Po Sang」，答辯人為中華電力有限公司。申索書指，中電在停電事件發生後，沒有在合理的時間恢復供電，停電近15小時，令他雪櫃中的食品「造成不可逆轉的損失」。申索書中亦附上食品價格表，當中包括10支1.5公升裝鮮奶、22個特大蘋果、16支冷壓果汁、12個特大牛油果、7杯500毫升雪糕，另外還有松葉蟹、海參、海膽及肥牛等食品，總值6,559.3港元。

申索人又指，由於雪櫃中物品太多，所以是次只是針對其中相對重要的食品進行追討。另外因購買時以現金付款，故沒有付款紀錄提供，食品價格是以網上的價格估值。

中電反駁：無理纏繞，申請剔除案件

中電一方在庭上則反駁，指本案屬「無理纏繞」，欠缺合理訴訟理由，申請剔除案件。中電稱，申索人未能提供單據證明購買食品的日期，亦沒有證據證明食物是因當日停電變壞；此外中電又舉例，申索人稱雪櫃中有10支1.5公升裝鮮奶，以一般12日保鮮期而言，即申索人需於每3日便喝掉2支鮮奶，並不合理，質疑是「報大數」。