姜濤 x DARLIE｜誠邀大眾上載自拍 為兔唇裂顎兒童籌集治療經費

Darlie好來宣布與MIRROR成員姜濤再度合作，為大家帶來兩大窩心驚喜！隨著防疫政策放寬，Darlie好來與姜濤聯手推出「Smile-fie」笑容童行企劃，邀請大眾上載笑容自拍，並會為每張自拍都會捐出【$10+牙膏】予香港兔唇裂顎協會，支持協會的全年言語治療經費。參與並分享企劃不但可獲取與姜濤同框的電子合照，照片更有機會與姜濤同框，於姜誕期間一同登上姜濤灣戶外電視廣告屏幕！

與姜濤一同笑住幫人 為兔唇裂顎兒童籌集治療經費

去年姜糖為兔唇裂顎兒童籌集手術費用，助他們重獲笑容，正正與Darlie 好來的「美好因笑容而來」品牌理念不謀而合。所以Darlie好來與姜濤宣布推出「Smile-fie」笑容童行企劃，透過笑容力量幫助有需要的兔唇裂顎兒童。

現凡於2023年3月10日至4月6日期間購買任何Darlie 好來產品[1] ，並與Darlie好來產品微笑自拍，同意成為會員並上傳至活動網(https://crm.darlie.com.hk/campaign/all-shiny-white-ktcharity)，Darlie好來便會為每張照片[2] 捐出港幣10元及牙膏產品予香港兔唇裂顎協會，目標是為兔唇裂顎兒童及患者家庭籌得全年言語治療及訓練課堂費用。除了減輕他們家庭的經濟負擔，更冀能讓他們可以恢復說話的自信，重展笑容。

姜濤表示：「大家都知道我很愛笑，但是我們身邊卻有一些小朋友，因為兔唇的關係，未必敢於放膽大笑。我非常感恩愛我的薑糖們熱心行善，去年你們支持了香港兔唇裂顎協會的網上賣旗活動，讓有需要的兒童可以進行手術。希望大家今年亦多多支持Darlie 好來跟我舉辦的「Smile-fie」笑容童行企劃，讓兔唇兒童在術後亦能獲得必要的言語治療，恢復正常說話能力和建立社交自信，笑著過每一天。」

1 購買日期需為2023年3月10日至4月6日期間(香港時間23時59分結束) 、單據必須印有或寫上“Darlie”/ 「好來」產品購 買紀錄。沒有設定金額、但金額必須大於0。符合活動的單據包括電子單據、實體單據、及手寫單據。

2 合資格的照片必須是與DARLIE好來產品的笑容自拍(不佩戴口罩)，不包含侵犯、違反他人權利或法律、鼓吹暴力、 色情或種族主義的內容。如上載的相片未能符合要求，參加者則會被取消參與資格。

上傳「Smile-fie」自拍 與姜濤同框登上戶外廣告

參與並分享活動的粉絲，除了可以得到與姜濤同框的電子合照外，還有機會與姜濤同框出現在銅鑼灣大型戶外廣告屏幕上！Darlie好來會將收集到的「Smile-fie」拼貼出大型合照，於2023年4月21日至5月4日期間刊登於銅鑼灣香港崇光百貨外的大型廣告屏幕，讓各位粉絲與姜濤同框，用亮白笑容向兔唇裂顎患童傳遞正能量。適逢防疫政策解封，屆時各位姜糖到姜濤灣打卡時可以不再受口罩的限制，盡情與姜濤一起用亮白的笑容支持企劃！