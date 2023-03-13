積極檢查　及早發現癌症1、2號殺手

癌症的出現很難預防，但若能在早期發現癌症，就有機會可以預防癌症變成晚期，增加根治的機會。

以本港「頭號殺手」肺癌為例，我會建議高危人士例如吸煙者，或家中曾經有人患過肺癌甚至其他癌症，這些人士可以考慮早些開始做基本檢查，譬如普通的X光照肺檢查，甚至近年開始應用的低劑量電腦掃描檢查，都可以檢測肺部是否有不尋常的陰影，從而希望萬一已有肺癌的話，可以及早發現和確定，提升治療效果。

不少人擔心，定期照肺會被輻射影響身體。其實X光照肺的輻射量非常低，無需擔心。如果是低劑量電腦掃描，只要檢查過肺部沒有問題的話，一般會建議三至五年後再照第二次。低劑量電腦掃描的輻射量本身都比較低，數年照一次對身體不會有太大影響。

至於「第二號殺手」腸癌，現時一般建議45或50歲以上市民，不論男女，都做一次大腸癌篩查，而選擇有兩個：政府建議和提供的「大便隱血檢查」，或可以直接找醫生做「腸鏡檢查」。如果隱血檢查、腸鏡檢查都沒發現異樣，一般建議可以2至3年後再做第二次。但如果大便隱血驗出有血，就需要進一步照腸鏡看清楚。

近年科技進步，腸鏡的影像十分清晰，如果大腸內有腫瘤或瘜肉，一般都可看見， 且可即時拍照，並切除瘜肉進行化驗。因為大部分腸癌都是由瘜肉演變而成，所以可以想像，只要定期做腸鏡檢查，發現瘜肉即時切除，其實等於有機會預防了腸癌。而若大腸內的瘜肉經化驗後證實只是良性瘜肉，之後可考慮每年做一次腸鏡檢查，防患未然就更理想了。