姜濤新歌送猝逝摯友《Dear my friend》超催淚 喊爆姜糖

姜濤今日推出新歌《Dear my friend》，這首歌是他送給猝逝的摯友阿Kin（ 花名中鋒 ），兩人十年前在維園籃球場認識，繼而成為好友。今年3月，阿Kin和姜濤打籃球時突然不適，姜濤立即陪好友入院，可惜阿Kin未能走出鬼門關，令姜B深受打擊！昨晚姜B更連發多個IG Story跟阿Kin盡訴心中情，姜B留言：「MV噚日通宵都拍完啦，我今次搵嘅導演拍嘢拍得好好，一定整到你好靚仔。你睇吓，為咗你拍完MV之後直踩30幾個鐘冇瞓過。」又說：「最近呢真係有啲攰，可能係同身邊嘅人相處得唔係太好。」、「你嗰邊等我老咗再過嚟，等我呀。」令人傷感！

《Dear my friend》除了旋律感人外，其歌詞亦令人動容：「如果當天灰心不見你於身旁，誰肯聽我任性宣洩任我沮喪，最壞時光總是你會借我這對熟悉的肩膀！」、「回憶的你是最親切是最開朗，我在模仿 一樣笑，我信你化做漫天的星座，遙遠的在看！」姜糖聽完新歌都說超催淚，有網友留言：「超級好聽，真心感動，令我哭了！」、「 哭了，太感動，他定必聽到，加油！」、「唔知點解，起前奏已經眼濕濕！」、「好touching！感受到珍貴嘅友情。」姜B，加油呀！

姜濤今日推出新歌《Dear my friend》，這首歌是他送給猝逝的摯友阿Kin 。

姜濤和阿Kin（右）十年前在維園籃球場認識，繼而成為好友。

阿Kin（左）曾上ViuTV節目，細訴和姜B的友情！

可惜阿Kin今年3月猝逝，令姜B深受打擊！

昨晚姜B更連發多個IG Story跟阿Kin盡訴心中情，姜B留言：「你睇吓，為咗你拍完MV之後直踩30幾個鐘冇瞓過。」

又說：「最近呢真係有啲攰，可能係同身邊嘅人相處得唔係太好。」

姜B還說：「你嗰邊等我老咗再過嚟，等我呀。」令人傷感！

姜糖聽完新歌都說超催淚，有網友留言：「超級好聽，真心感動令我哭了！」

姜糖紛紛說感動！