盜竊癖引致多種共病　針對根源可治理

醫生、律師、有錢人會否去超市、別人的儲物櫃，偷相對不太值錢的東西？答案是絕對有可能，不時都有這類新聞。然而，偷的原因就不一定是為了貪念，當中有部分其實屬於「盜竊癖」。

在精神科上，盜竊癖的成因現在還不完全確定，曾有人提出的說法包括：

盜竊癖的徵狀一般都比較具體，醫生不難分辨一個喜歡盜竊的人是否患了盜竊癖。這些徵狀包括：

——患者有很大的衝動想去偷東西，但基本上所偷的物品其實他並不需要。

——患者本身覺得很大壓力，很焦慮，要以盜竊來減輕這種焦慮。

——盜竊成功的時候，患者會有一種舒緩、愉快的感覺。

——患者也會覺得內疚自責，尤其當事發被拘捕的時候。但當事情過去，他又會再有盜竊的衝動。每次偷了東西就很開心，被人抓著就很內疚，好像輪迴一般樣。

盜竊癖若不適當處理，有機會招致法律責任。更嚴重的是，患者會有循環不息的內疚感，若不好好處理，有很大機會產生共病，例如病態賭博、濫用藥物、酗酒、進食失調、抑鬱症等等，都有機會出現。

治療方面，必須心理和藥物治療雙管齊下，「暫時來說，美國食品及藥物管制局（FDA）還沒有批核治療盜竊癖的藥物，很多時醫生都會使用抗抑鬱藥，即針對腦內血清素分泌不足進行治療。另外，也有醫生會使用鴉片類的藥物，曾有個案顯示有機會改善盜竊癖。