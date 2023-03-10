Happy伯接受傳媒訪問 澄清與屯門娜娜只是「養父女關係」

外號「屯門娜娜」的董幸兒，早年在屯門公園跳唱而成名，連帶其頭號支持者「Happy伯」也成為網絡紅人，二人的關係多年來也是網民「食花生」的話題。日前Happy伯接受傳媒訪問，澄清自己與屯門娜娜只是「養父女關係」之餘，更自爆曾有兩段婚姻，可惜都是離異收場。

Happy伯憶述與娜娜初邂逅

現年81歲的Happy伯，憶述自己由2006年起開始在屯門公園流連，至2017年遇見娜娜在公園表演，他形容第一次見面時已覺得對方的歌舞不俗，因此「打賞」之餘亦向娜娜索取電話號碼，自此保持聯絡。Happy伯曾在其他訪問中透露，多年來打賞給娜娜的利是，金額達20萬。

Happy伯與屯門娜娜在內的一眾性感舞者勁歌熱舞，片段在網上爆紅，二人同備受關注。

Happy伯年紀不輕，但跳舞有姿勢有實際！

不時被網民重用又重用的經典一幕

屯門娜娜出嫁了 Happy伯沒有「Unhappy」

今年1月，屯門娜娜突然被爆已婚，婚照在網上瘋傳，可見Happy伯亦有出席婚禮，並跟新郎Dick合照。當時一眾網民笑指Happy伯「失戀」、「戴綠帽」等，Happy伯在這次訪問中澄清，多年來自己與娜娜只是「養父女關係」，支持對方的歌唱事業，絕非男女之情，強調自己完全不是「戴綠帽」。

娜娜今年1月舉行婚禮

Happy伯不單支持娜娜的歌唱事業，更非常為對方著想，曾為對方介紹男朋友；後來知道娜娜有男朋友後，三人曾一同飲茶，Happy伯亦稱讚Dick是好男人。

Happy伯與娜娜老公Dick合照

現在單身 自爆曾有過兩段婚姻

訪問中Happy伯又自爆曾有過兩段婚姻，與第一任太太育有一對仔女，但後來分開。至1999年，當年57歲的Happy伯再婚，第二任太太當時只有29歲。可惜相見好同住難，婚後Happy伯認為太太從內地來港後性情大變，故數年後主動提出離婚。現時在公屋獨居的Happy伯，坦言年事已高，已不打算再找尋伴侶，寧願閒時與朋友飲茶吹水、看人唱歌跳舞為樂。