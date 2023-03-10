消費券2023 ｜首階段$3,000 4月16日派發 餘下$2,000最快7月16日到手 附更改儲值支付工具方法

消費券2023 ｜ 政府早前宣布將向每位合資格18歲香港居民及新來港人士分兩期發放合共$5,000消費券，今日（3月10日）財政司司長陳茂波見記者，交代消費券有關詳情：

消費券發放日期及到期日

支付寶香港Alipay HK、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」、WeChat Pay HK適用：

第一期發放日：2023年4月16日

第一期到期日：2023年10月31日

第二期發放日：2023年7月16日

第二期到期日：2024年1月31日

八達通適用：

第一期發放日：2023年4月16日

2023年6月30日或之前，「合資格消費」總額達$3,000，則可以在2023年7月16日獲發剩餘$2,000消費券；7月31日或之前「合資格消費」總額達$3,000， 則可以在8月16日獲發剩餘$2,000消費券，如此類推。最後發放日期為11月16日，即市民必須在 10月31日 或之前達至「合資格消費」總額達$3,000。

儲值支付工具的帳戶

4月份發放的消費券須以去年收券的儲值支付工具收取，次階段消費券可更改其他支付工具。

儲值支付工具已經失效（包括已遺失 / 退回已登記的八達通卡），市民須在指定期限內更新儲值支付工具帳戶記錄。

儲值支付工具的帳戶更改方法

網上：透過消費券計劃網站提供的連結更改登記記錄

可從消費券計劃網站下載或致電185000索取「更改登記資料申請表格」，填妥後連同身份證副本郵寄至「香港郵政總局郵政信箱185000號 消費券計劃秘書處」。

臨時服務中心地址

市民可致電熱線185000預約，由職員協助辦理更改登記資料手續。

灣仔告士打道5號稅務大樓34樓

北角電氣道180號百家利中心1301室

旺角彌敦道750號始創中心18樓1834-1838室

觀塘鴻圖道410號觀點中心11樓1105室

荃灣青山公路445號荃灣華懋荃灣廣場9樓

屯門湖翠路1號蝴蝶灣社區中心1樓110室

沙田石門安耀街2號新都廣場23樓2310室

服務中心開放日期及時間：2023年3月11日至29日，逢星期一至六上午9時至下午6時

更改儲值支付工具帳戶的指定日期