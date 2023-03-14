張國榮離世20周年｜奧海城舉辦「Timeless Leslie Encounter」活動

為紀念一代巨星「哥哥」張國榮離世20週年，奧海城特意舉辦「Timeless Leslie Encounter」活動，藉樂迷與哥哥「相遇」的故事，讓大家以多角度認識、紀念這位縱橫歌、影、視壇的永恆傳奇巨星！屆時除了可以欣賞展品、參與分享會等各種活動外，亦可參加「與哥哥相遇」相片徵集活動 ，組成的馬賽克相片會在超巨型屏幕播放！

奧海城舉辦 張國榮離世20周年紀念活動

為了讓市民大眾更深入認識這位傳奇巨星，張國榮的好友、工作伙伴、本地、海外歌影迷將會分享他們與哥哥鮮為人知的相遇故事！例如熱愛打麻雀的他曾與好友舉辨「Leslie Cup國榮盃」，活動中會展出由哥迷借出的「Leslie Cup國榮盃」獎盃。 另外，還有一些資深歌影迷跟偶像相遇的故事，包括一位追隨張國榮至今的長情哥迷，在80年代的一次張國榮生日派對上，慶幸被抽到上台玩遊戲，並得到張國榮同意下成功親吻偶像的相片等。

熱愛打麻雀的張國榮在1993年與好友舉辦了麻雀比賽，更設置「國榮盃」，可見哥哥對任何事都認真對待的態度。

除了有本地歌影迷的相遇故事，亦有韓國資深哥迷，由80、90年代開始收集哥哥在韓國的各種刊物，更將於3月31日遠道而來，於分享會親身細訴。指定日子更設有「導讀團」，由資深歌影迷與參加者一同細閱張國榮絕版刊物及珍藏，並訴說一個又一個與哥哥有關的故事，非常難得，報名詳情請意奧海城Facebook專頁。

設計師陳幼堅曾為張國榮設計10張專輯封面，其中包括1985年的STAND UP唱片。是次展出的黑膠唱片有哥哥的親筆簽名，由資深歌迷借出。

張國榮紅遍世界各地，有韓國及日本出版社紛紛為張國榮出書，活動更會展出由日本及韓國超級榮迷的珍貴收藏品。

「與哥哥相遇」相片徵集活動 組成馬賽克相片在超巨型屏幕播放

由即日起至3月19日，奧海城以「與哥哥相遇」為主題，徵集由大眾所遞交的與張國榮相遇的照片，包括與張國榮的合照、唱片、電影/演唱會戲票、週邊紀念品等等，目標是收集到3,000張相片，屆時將會組合馬賽克相片，於現場430吋大屏幕上以馬賽克相片呈現。

立即分享你們與張國榮相遇的回憶，詳情可參閱Olympian City奧海城Facebook或直接點擊連結： http://bit.ly/3y7nudc

必到霓虹燈打卡牆 向經典作品致敬

現場亦有一幅以無限符號「∞」設計、象徵著永恆的張國榮經典作品霓虹燈打卡牆，載滿了由世界各地歌影迷投票選出、最具代表性的哥哥作品，包括經典歌曲「風繼續吹」「MONICA」、「追」；影視作品如「阿飛正傳」、「霸王別姬」等等。霓虹燈亦是香港的獨特文化，記得到這幅打卡牆，一起向這些經典作品致敬。

與張國榮音樂再次相遇

商場中庭會放置一座會自動演奏的三角鋼琴，活動期間鋼琴會演奏出張國榮多首經典名曲，包括「追」、「風繼續吹」等等。而週末期間活動更安排了多場鋼琴及音樂表演，讓大家一同感受哥哥作品魅力，更歡迎大眾一同參與表演，有興趣的市民可以報名參加，詳情請留意Olympian City奧海城Facebook或直接點擊連結： bit.ly/3Fsc2gn 。

製作「即印即貼」的巨型馬賽克張國榮相片

另外，哥迷可以憑HK$20捐款或以S+ REWARDS 3點數，到場參與製作「即印即貼」的巨型馬賽克張國榮相片，並可獲得4R 相片一張以作留念，所得捐款將全數捐贈予兒童癌病基金。

同時，活動亦特製了一套四款以張國榮經典作品為設計的刺繡燙布貼，當中包括了象徴著張國榮充滿自信的「I am what I am」、反映張國榮喜歡簡約的「無需要太多」、著名金曲「沉默是金」以及活動主題「Timeless Leslie」，讓哥迷以即日消費或S+ REWARDS點數換領，以作留念。

活動詳情：

奧海城Timeless Leslie Encounter

日期：2023年3月23日至4月2日

時間：中午12時至晚上9時

地點：奧海城2期地下主題中庭

「與哥哥相遇」相片徵集活動

日期：即日起至2023年3月19日

遞交相片辦法：Olympian City奧海城 Facebook或 http://bit.ly/3y7nudc

「以音樂向哥哥致敬」音樂表演

報名日期：即日起至2023年3月17日

報名辦法：Olympian City奧海城 Facebook或 bit.ly/3Fsc2gn

Timeless Leslie Encounter 分享會