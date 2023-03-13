紅磡 ｜ 地中海餐廳 The Bayside 飽覽180度維港美景 嚐盡多國地道沿海風味

平時日常工作已經夠忙碌，下班後當然要找個休閒舒適的地方歇一歇，最好就是可以邊看美景邊品嚐美食，再跟好友暢談一番生活點滴。 The Bayside 位於紅磡九龍海逸君綽酒店地下，離紅磡長廊僅幾步之遙，並擁有180度維港全海景，餐廳由西班牙主廚Javier Perez和行政總廚Gary Batra主理，將地中海菜的地道風味帶到香港。

The Bayside位於紅磡長廊附近，戶外空間可以180度飽覽維港景色。

The Bayside菜式涵蓋從西班牙華倫西亞到義大利威尼斯的地中海風味，如新鮮生蠔、西班牙滋味小菜、手工意粉、自家製乾式熟成牛肉及來自全球各地的頂級海鮮等，讓食客可以於一頓饗宴中遊走西班牙、意大利、法國和希臘的沿海地區。

由中午至午夜，餐廳均會提供不同的菜式任君選擇，午餐時段前小菜會以自助形式供應，包括經典冷盤、餐湯、沙律、 芝士拼盤、薄餅和自家製甜點；下午時段餐廳會提供精選下午茶套餐，為大家供應一系列精緻鹹甜點；晚餐時段則會從下午5時半開始，有不同的單點和嚐味餐單供大家選擇。

三文魚他他配蟹籽及吐司（$158）

牛油果他他配芒果及酸種麵包（$138）

西班牙油蒜大蝦（$158）

蜆肉扁意粉（$178）

脆皮乳豬配馬鈴薯（$298）

朱古力心太軟配雲厘拿雪糕（$118）

The Bayside

時間：1200-0000

地址：九龍紅磡黃埔花園德豐街18號地下G1號舖

電話：2123 2177