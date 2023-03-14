為地球健康作一分力！戶戶送聯乘NOC推出環保DIY咖啡渣蠟燭套裝

作為地球的一份子，當然要盡心盡力保護環境，愛護大自然才會讓大家生活得更開心。今年全球回收日（3月18日），戶戶送和NOC Coffee Co. (NOC) 推出獨家環保DIY咖啡渣蠟燭套裝，大家可以保留咖啡渣，與套裝內的蠟、咖啡香油、透明玻璃容器及蠟燭芯一起製作蠟燭，從而鼓勵港人回收咖啡渣及將其升級再造。由3月15日起至21日，凡透過戶戶送於4間指定NOC分店（西營盤、天后、將軍澳及荃灣廣場）選購任何NOC咖啡產品，包括咖啡豆、掛耳包、精品咖啡膠囊及精品即溶咖啡滿$350，即可獲贈環保DIY咖啡渣蠟燭套裝一套，限量40套，數量有限，送完即止。

戶戶送聯乘NOC Coffee Co. (NOC) 推出獨家環保DIY咖啡渣蠟燭套裝，限量40套。

只需數個簡單步驟，便可讓咖啡香氣遍佈家中每個角落：