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為地球健康作一分力！戶戶送聯乘NOC推出環保DIY咖啡渣蠟燭套裝

by editorial
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作為地球的一份子，當然要盡心盡力保護環境，愛護大自然才會讓大家生活得更開心。今年全球回收日（3月18日），戶戶送和NOC Coffee Co. (NOC) 推出獨家環保DIY咖啡渣蠟燭套裝，大家可以保留咖啡渣，與套裝內的蠟、咖啡香油、透明玻璃容器及蠟燭芯一起製作蠟燭，從而鼓勵港人回收咖啡渣及將其升級再造。由3月15日起至21日，凡透過戶戶送於4間指定NOC分店（西營盤、天后、將軍澳及荃灣廣場）選購任何NOC咖啡產品，包括咖啡豆、掛耳包、精品咖啡膠囊及精品即溶咖啡滿$350，即可獲贈環保DIY咖啡渣蠟燭套裝一套，限量40套，數量有限，送完即止。

NOC
戶戶送聯乘NOC Coffee Co. (NOC) 推出獨家環保DIY咖啡渣蠟燭套裝，限量40套。
只需數個簡單步驟，便可讓咖啡香氣遍佈家中每個角落：
  1. 徹底清潔及抹乾蠟燭容器。
  2. 加熱融化50克大豆蠟：將平底鍋放在爐上，倒入大豆蠟後調至中高火（請於製作過程保持大豆蠟的溫度，以免凝固）。
  3. 將蠟燭芯筆直地固定在容器內。
  4. 將一湯匙咖啡渣倒入容器中並抹平。
  5. 於容器內倒入一層已融化的大豆蠟（約10毫升），同時保持燭芯直立。
  6. 加入5毫升咖啡精油，並等待大豆蠟冷卻凝固。
  7. 重複步驟4-6以製作第二層咖啡渣蠟燭。
  8. 點燃蠟燭前請修剪燭芯。

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