IKEA x Marimerkko 推BASTUA限量設計系列 專屬印花設計為家居注入北歐桑拿風

IKEA 與芬蘭人氣設計品牌Marimekko合作推出限量BASTUA系列，即日起隆重登場！BASTUA在瑞典語中意指「桑拿」，系列的創作概念圍繞大自然和北歐桑拿文化，將桑拿房旁的大黃植物、木材、陽光和湖面波紋等元素，融合溫暖的夏日活力和北歐簡約美學，為家居注入滿滿幸福感！

IKEA聯乘Marimerkko限量系列

BASTUA系列主打獨特圖案設計，是Marimekko首次為跨品牌合作而設計專屬的圖案，系列擁有四款印花，靈感來自常見於芬蘭桑拿房旁的植物 ——大黃樹葉。寬大綠葉吸睛突出，不規則形狀感覺隨性、自然，為家中角落帶來悠然的夏季風情。

Marimekko為跨品牌合作而設計專屬的圖案，靈感來自常見於芬蘭桑拿房旁的植物大黃樹葉

BASTUA咕𠱸（$399.9）

BASTUA水瓶，不銹鋼（$129.9）

BASTUA系列推出多款玻璃餐具，靈感來自桑拿房外的湖畔，湖面泛起微微漣漪。陽光映照的時候，會折射出有趣、唯美的光影效果。

BASTUA水瓶 1.5升

（$149.9） BASTUA水杯 300毫升

（$29.9） BASTUA碗 13cm

（$49.9）

BASTUA系列亦期望將北歐桑拿和大自然融入浴室佈置，為你營造前所未有的體驗：

BASTUA浴簾（$119.9）

BASTUA浴袍（$399.9）

BASTUA毛巾（45x160cm/$129.9、45x60cm/$59.9 ）

至於BASTUA系列的三款樺木傢俬，材質向北歐傳統桑拿房特色致敬，木系配色溫暖樸素，木紋表面質感俐落簡潔，是打造療癒系簡約傢具最佳搭配：

BASTUA掛衣架，實心樺木（$199.9） BASTUA長凳,，實心樺木（$499.9） BASTUA角几,，樺木飾面（$549.9）

BASTUA 限量系列今日起在 IKEA 門市及網站上架，想即時入手最新產品，請到訪門市或瀏覽 IKEA 網站了解詳情。