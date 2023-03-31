日本紫藤花攻略｜賞花期壯觀如《阿凡達》 紫藤御守祐長壽

紫藤花是日本的古生植物之一，溫柔且淡雅的紫色深受日本人喜愛。經過櫻花盛開之後，緊接住便是大約4周的紫藤花期，更有部分賞花的公園只於花開期間開放。單是東京已經有不同神社及公園種植滿滿的紫藤花，九州福岡的河內藤園更曾被CNN評選為日本最美的景點，加上日本4至5月未到雨季，氣溫清爽怡人，如果剛好於這段時段到日本旅行，不妨欣賞一下這種具有和風古典味道的紫藤花！

1）龜戶天神社

每年的4月中旬至5月初，天神社便會滿佈紫藤花的優雅紫色，近百株的紫藤花生長在神社內的一彎心字池，垂吊的一串串紫花與池水互相映照，營造夢幻又浪漫的景象。在紫藤花包圍其中的紅橋，為整個環境帶來古典味道，晚上的紫藤花還有燈光襯托，故此神社一向有「東京第一賞藤聖地」之稱。除此之外，神社內拍攝紫藤花時還能以晴空塔作背景，整個畫面美得像一幅畫般。

地址：東京都江東区亀戸3丁目6番1号

交通：JR東武龜戶站 北口｜東京電車錦糸町站 北口，步行約15分鐘。

（龜戶天神社官網）

紫藤花繪馬。（龜戶天神社官網）

2）日枝神社

日枝神社位於赤坂附近，作為「東京十社」之一，是著名且受歡迎的神社，特別保佑姻緣、安產等等。神社雖然位於高樓之間，不過神社保持寧靜的氛圍，於本殿右側設置了藤花架，滿開時形成一道小小的紫色走廊，吸引不少夫婦拍攝和風的結婚照。雖然紫藤花數量不算特別多，賞花之餘大家還可以穿過正殿之後找到密集並排的千本鳥居，仿如縮小版的京都伏見稻荷神社的千本鳥居。

東京都千代田区永田町2-10-3

交通：東京metro南北線・銀座線「溜池山王駅」6號出口連接

（日枝神社Twitter）

3）國領神社

神社內有一棵被視為是神樹的紫藤樹，樹齡大約是在400至500年左右，日本人為了出於敬意，將之稱為「千年乃藤」。這棵紫藤樹曾經纏繞着一棵比兩個成年人高的櫸樹，一直沿住現今的甲州公路來延伸，並開花結果。不過多年以來，紫藤樹並非一直相安無事，曾經因為被雷擊中而有枯萎倒下的危險，因此在1972年 4月時為了保護紫藤樹，豎立了兩根電線桿來代替櫸樹讓紫藤樹依附着，從而建造了一個鋼製紫藤架。

紫藤花架高約4米，面積大約400平方米，紫藤花於4月底至5月初盛開，如果櫻花開得早，紫藤花也會開得早。神社內整個紫藤架子掛着淡紫色的花簇，清香的花香滿佈園內。紫藤神樹依然茁壯成長、年年盛開，大家除了可以欣賞花景之外，還可以祈求一個花期限定、含有「千年乃藤」種子的御守，保祐大家如紫藤般長壽、子孫繁榮。由於每年神社於秋天時採集的種子數量有限，所以這個御守為限量品。

地址：東京都調布市国領町1-7-1

交通：東京電車京王線「布田站」北口，步行5分鐘

國領神社內樹齡400至500年的紫藤花。（國領神社官網）

紫藤花期間限定的御守。（國領神社官網）

4）神代植物公園

位於調布的神代植物公園，是東京都的植物公園，園內植物種類繁多，連紫藤花也不例外。園內種植13種共49株藤花，不只紫藤，也有白色藤花，更有一般少見的八重藤花。由於種類繁多，開花期略有不同，故此整體賞花期較長，也方便大家趁旅遊時打卡賞花。除了這條長為200公尺的夢幻紫藤走廊之外，還可以看到春天的各種植物，像是牡丹、花水木等等，如果覺得賞紫藤花不夠過癮，可以選擇來神代植物公園讓你一次賞遍各種春季植物！

地址：調布市深大寺元町5-31-10

交通：

—京王線「調布」站轉乘小田急巴士 往吉祥寺或三鷹方向 至「神代植物公園前」站下車

—京王線「調布」站轉乘京王巴士 往深大寺方向 至「神代植物公園前」站下車

—JR「三鷹」站轉乘小田急巴士 往調布或深大寺方向 至「神代植物公園前」站下車

紫藤花走廊。（神代植物公園官網）

5）新宿御苑

新宿御苑是江戶時代留存下來的庭園，同時亦為向公眾開放的皇家庭院，苑內有很多日式庭院造景。雖然紫藤花海規模相對其他公園較小，不過日式庭院正因有紫藤花的點綴，令4月、5月的御苑別有一番風情。日本庭園範圍內設置了2個藤花架，其倒影映於水池上，加上旁邊的石燈籠襯托下更美，亦令大家在新宿購物之餘，可以到此賞花休息，寫意一番。

地址：東京都新宿区内藤町11番地

交通：東京metro丸之内線「新宿御苑前駅」出口1徒歩5分

6）足利花卉公園

日本的夏天是紫藤花盛開的時候，位於東京以北大約100公里的栃木縣，足利花卉公園的「紫藤花物語〜大藤花卉節〜」的賞花活動時間為4月中旬到5月中旬。紫藤花是公園的象徵，被列為栃木縣天然紀念物，公園內有4株大藤樹和白藤隧道。大家期間可以欣賞面積約2000平方公尺的大藤棚，以及長達80公尺的白藤隧道等景觀，白藤隧道由數萬串長度為170公尺的白藤花構成。

每當進入紫藤花季時，園區內有350株不同品種的藤花綻放，形成一陣花海，簡直就如《阿凡達》內的場景一樣震撼。在賞花活動期間，還舉行點燈活動，在燈光映襯下營造浪漫色彩的氛圍，早與晚的花景各有不同的美態。栃木縣距離東京大約2小時車程，去完公園打卡之後還可以到中禪寺湖、供奉德川家康的東照寺神社、日光江戶村旅遊，玩盡一日遊。

地址：栃木縣足利市迫間町607

交通：JR兩毛線足利花卉公園站再步行1分鐘

白色的紫藤花步道。

粉色的紫藤花亦相當夢幻。

巨大的紫藤花棚。（tokyo.letsgojp.com）

7）小石川後樂園

小石川後樂園位於東京巨蛋附近，佔地為東京巨蛋1.5倍左右，庭園設計融合了中國儒家思想的元素，同時亦是國家指定特別史跡名勝。廣闊的庭園內種滿3000多株植物，包括5個藤花架，種植了10株日本三大名藤之一的「野田藤」，在春風之下紫藤花飄盪散發陣陣花香，正如仙境一樣。

地址：東京都文京区後楽1-6-6

交通：都營大江戶線「飯田橋駅」C3出口徒歩3分鐘

8）牛島藤花園

除了東京都內的賞花的公園和神社，其實近郊亦有欣賞藤花的好地方。位於埼玉縣春日部的牛島藤花園，早在1963年就被日本選為國家指定的文化遺產，園內的一株樹齡1200年的藤樹讓大家慕名而來，據說這株藤樹是弘法大師是千年前親手裁種。紫藤花最長達2米，從根部延伸達10平方米，花色是淡雅的紫藤色。樹木從根部分開，藤架面積達700平米。花園每年只於4月至5月的開花期才對外開放，今年的開園時期為4月15日至5月5日。

地址：埼玉縣春日部市牛島786

交通：東武鐵道 東武野田線藤之牛島站，步行約10分鐘

園內紫藤花盛開情況。（牛島藤花園官網）

9）藤之咲丘公園

一見到公園名稱就知道公園以藤花為主，藤岡市的市花亦於1979年定為「紫藤」，園內擁有250公尺的藤棚，沿路還是一條長長的步道。除了我們常見的紫色紫藤花外，還有白色、粉色等等45種的藤花。每到4月下旬至5月上旬的紫藤花季時，公園還會舉行戶外音樂會、特產販賣會，賞花同時可以與朋友輕鬆度過假期，享受慢活時光。

地址：群馬縣藤岡市藤岡2690-7

交通：JR八高線至群馬藤岡站，轉搭市內循環巴士於「みかぼみらい館第３駐車場」下車

夢幻紫藤花步道。（藤之咲丘公園官網）

沿住步道於紫藤花香氣下散步。

10）河內藤園

位於九州福岡的河內藤園於2015年於CNN選出的「Japan’s 31 most beautiful places」列於榜首，其紫藤花季的風景令人難以忘懷，越來越多當地人及遊客到訪朝聖。九州的紫藤花期比起關東的來得更早，多數於4月中至5月中盛開，最美的盛開期只有5至6日，所以要把握最佳時機到訪，今年開放園區日子為4月22日至5月7日。園內的兩條100公尺長的紫藤隧道最為人認識，顏色亦不盡相同，深紫色、藍色、白色構成鋪天蓋地的一片花海，像是走進《阿凡達》的場景之中。不過由於賞花旺季遇上日本黃金周連假，加上其享負盛名的美景，大家務必要先購買門票。

地址：福岡県北九州市八幡東区河内2-2-48

交通：於九州JR八幡站轉乘免費的穿梭巴士（每小時開出一次，每次有2至3輛車接載）

不同花色的紫藤花隧道。（河內藤園官網）