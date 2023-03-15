Deliveroo戶戶送美食車派2萬份小食 再送多款優惠券

外賣平台戶戶送將與近20間餐廳和生活百貨店合作推出期間限定美食車， 送出近2萬份小食，活動期間更會派發外賣自取優惠劵及新用戶優惠券，只需下載戶戶送應用程式，輸入指定優惠碼，即可獲得雙倍享受，包括自取優惠劵及免費領取美食，先到先得，派完即止。

由3月25日起，期間限定美食車將走訪多區，將本地、中西日韓、印度等環球美食送出。活動將按時段於不同地區進行，每個時間會提供超過100份指定餐廳的招牌美食，包括上海弄堂、囍八方、地茂館甜品、湊湊火鍋、Jacomax Pizza等。

除了派發小食外和外賣自取優惠劵，市民每上載一張美食車活動相關的照片到Instagram，標籤 #Deliveroominifoodtruck 或 #戶戶送美食車，然後標籤 @deliveroo_hk，戶戶送就會向聖雅各福群會捐贈一份飯餐，鼓勵大家邊打卡邊做善事，以美食傳遞愛心。

戶戶送美食車時間表

日期：3月25日

地址：利園山道

12:30-14:30派發「囍八方」的獨家秘製菜脯

14:45-16:45派發「那個NAGE」的滷肉飯及仕女伯爵茶

17:00-19:30 派發「燈籠滷味」的冷萃桂花烏龍、冷萃桃炭烏龍。

日期：3月26日

地址：利園山道

12:30-14:30派發「Jacomax Pizza」的藍芝士蘋果薄餅或暴龍薄餅

14:45-16:45派發「囍八方」的獨家秘製菜脯

17:00-19:30派發「KT’s Factory」的麻糬曲奇三文治

日期：3月27日

地址：中環皇后大道中99號（中環中心）

12:30-14:30派發「有緣小敍」的陝西涼皮、肉夾饃

14:45-16:45派發「雲明行（Bombay Dreams）」的蔬菜咖哩角、香料烤雞



14:45-16:45派發「囍八方」的獨家秘製菜脯

17:00-19:30派發「町町丼丼」的唐場炸雞、紫菜粉絲卷

日期：3月28日

地址：中環遮打道

12:30-14:30派發「有緣小敍」的陝西涼皮、肉夾饃

14:45-16:45派發「囍八方」的獨門秘製菜脯

14:45-16:45派發「湊湊火鍋‧ 茶憩」的大紅袍奶茶、鮮檸檬錫蘭紅茶

17:00-19:30派發「町町丼丼」的唐場炸雞、紫菜粉絲卷

日期：4月2日

地址：尖沙咀海防道

12:30-14:30派發「湊湊火鍋‧ 茶憩」的大紅袍奶茶、鮮檸檬錫蘭紅茶

14:45-16:45派發「雞翼山」的文青風玫瑰雞翼（2隻）

17:00-19:30派發「地茂館甜品」的芒果西米小丸子

日期：4月4日

地址：灣仔地鐵站 (灣仔電腦城)

14:45-16:45派發「囍八方」的獨門秘製菜脯、「時代冰室」菠蘿包

17:00-19:30派發「龍點心」的點心三拼荀尖蝦餃皇、松露野菌 晶瑩餃、酸菜魚鳳眼餃、芝士腐皮卷、鹹水角

日期：4月5日

地址：尖沙咀海防道

派發「囍八方」的獨家秘製菜脯，時間待定。

日期：4月6日

地址：灣仔地鐵站 (灣仔電腦城)

派發「囍八方」的獨家秘製菜脯，時間待定。

1700-1930派發「鮮戶先」的白肉火龍果

日期：4月7日

地址：灣仔地鐵站 (灣仔電腦城)

1230-1430派發「潮洲人」的師父醉雞翼

1445-1645派發「囍八方」的獨門秘製菜脯、「華嫂冰室」奶茶

1700-1930派發雅翠堡(Aqua Green)的綠牛油生菜

日期：4月8日

地址：旺角砵蘭街 (朗豪坊)

1445-1645派發「那個NAGE」的滷肉飯及仕女伯爵茶

1700-1930派發「Jacomax Pizza」的藍芝士蘋果薄餅或暴龍薄餅

1230-1430派發「潮洲人」的師父醉雞翼

14:45-16:45派發「雞翼山」的文青風玫瑰雞翼（2隻）

1700-1930派發「湊湊火鍋‧ 茶憩」的大紅袍奶茶、鮮檸檬錫蘭紅茶

日期：4月10日

地址：銅鑼灣百得新街

1445-1645派發「那個NAGE」的滷肉飯及仕女伯爵茶

1700-1930派發「囍八方」的獨門秘製菜脯、「華嫂冰室」奶茶

日期：4月11日

地址：銅鑼灣百得新街

1230-1430派發「燈籠滷味」的冷萃桂花烏龍、冷萃桃炭烏龍

1700-1930派發「囍八方」的獨門秘製菜脯、「華嫂冰室」奶茶、「A.T.A.S」的新加坡椰漿飯

日期：4月12日

地址：銅鑼灣百得新街

1230-1430派發「上海弄堂」的素菜春卷

1445-1645派發「囍八方」的獨門秘製菜脯