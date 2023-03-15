Deliveroo戶戶送美食車派2萬份小食 再送多款優惠券
外賣平台戶戶送將與近20間餐廳和生活百貨店合作推出期間限定美食車， 送出近2萬份小食，活動期間更會派發外賣自取優惠劵及新用戶優惠券，只需下載戶戶送應用程式，輸入指定優惠碼，即可獲得雙倍享受，包括自取優惠劵及免費領取美食，先到先得，派完即止。
由3月25日起，期間限定美食車將走訪多區，將本地、中西日韓、印度等環球美食送出。活動將按時段於不同地區進行，每個時間會提供超過100份指定餐廳的招牌美食，包括上海弄堂、囍八方、地茂館甜品、湊湊火鍋、Jacomax Pizza等。
除了派發小食外和外賣自取優惠劵，市民每上載一張美食車活動相關的照片到Instagram，標籤 #Deliveroominifoodtruck 或 #戶戶送美食車，然後標籤 @deliveroo_hk，戶戶送就會向聖雅各福群會捐贈一份飯餐，鼓勵大家邊打卡邊做善事，以美食傳遞愛心。
戶戶送美食車時間表
日期：3月25日
地址：利園山道
17:00-19:30 派發「燈籠滷味」的冷萃桂花烏龍、冷萃桃炭烏龍。
日期：3月26日
地址：利園山道
日期：3月27日
地址：中環皇后大道中99號（中環中心）
日期：3月28日
地址：中環遮打道
日期：4月2日
地址：尖沙咀海防道
14:45-16:45派發「雞翼山」的文青風玫瑰雞翼（2隻）
日期：4月4日
地址：灣仔地鐵站 (灣仔電腦城)
日期：4月5日
地址：尖沙咀海防道
日期：4月6日
地址：灣仔地鐵站 (灣仔電腦城)
日期：4月7日
地址：灣仔地鐵站 (灣仔電腦城)
日期：4月8日
地址：旺角砵蘭街 (朗豪坊)
14:45-16:45派發「雞翼山」的文青風玫瑰雞翼（2隻）
日期：4月10日
地址：銅鑼灣百得新街
日期：4月11日
地址：銅鑼灣百得新街
1230-1430派發「燈籠滷味」的冷萃桂花烏龍、冷萃桃炭烏龍
日期：4月12日
地址：銅鑼灣百得新街