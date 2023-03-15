姜濤 x 可口可樂出新歌《無可取代》兩大商場設打卡位 抽獎活動贏姜濤珍藏卡及見面機會

今年可口可樂以無糖可口可樂作主題，推出全新「無糖暢爽 無可取代」企劃，並由人氣男團MIRROR成員姜濤及本地藝術單位，推出一系列無可取代的精彩禮遇及活動，包括於沙田新城市廣場及旺角東MOKO新世紀廣場設打卡位及試飲體驗，並有「即抽即賞」100%中獎活動，有機會贏得跟姜濤近距離互動的機會。

今次企劃，可口可樂跟姜濤推出全新無糖可口可樂廣告影片及廣告歌《無可取代》，並特製了限量黑膠碟，以展現無糖可口可樂與姜濤一樣，擁有最無可取代的態度，完整被廣告歌現可於音樂串流平台Spotify收聽。

除此之外，可口可樂亦與本地藝術單位大腦出租(Brainrental)聯手合作，設計了一系列玩味十足的「創意係我 無可取代」貼紙，透過不同性格和態度的角色，呈現無糖可口可樂最無可取代的態度。大腦出租的獨特設計風格和理念，令每個作品都變得無可取代，藉此鼓勵大家欣賞自己的獨一無二的存在。

「即抽即賞」100%中獎 贏走與姜濤見面機會

今期獎賞除了有無糖可口可樂免費贈飲券及太古可口可樂香港e-Shop優惠碼外，驚喜禮品包括有姜濤「無糖暢爽 無可取代」珍藏卡一套五張、廣告歌黑膠碟及終極大獎姜濤「無糖暢爽 無可取代」見面會門票，亦即是有機會跟姜濤近距離互動！現凡購買可口可樂飲品系列，成為 COKE+ 會員後並掃描產品或珍藏卡上的二維碼即可參加。

期間限定體驗區

今次活動特設期間限定體驗區，並將率先降落沙田新城市廣場，於4月1日至4月9日提供試飲及打卡體驗活動。可口可樂另外亦會於4月29日至5月7日期間，於MOKO新世紀廣場MTR樓層中庭設立「無糖可口可樂 x 姜濤 無糖暢爽無可取代」體驗活動，讓一眾粉絲邊玩、邊飲、邊打卡。3大主題包括「熱愛係我 無可取代」、「創意係我 無可取代」及「破格係我 無可取代」體驗區，屆時除了有姜濤主題打卡位， 亦有由多個無糖可口可樂飲品砌成的巨大產品牆，以及伙拍本地特效影片創作者製作了一段沉浸式短片，讓一眾「姜糖」以不同方式捕捉偶像的魅力，詳情請留意可口可樂官方社交平台公布最新資訊。

備註：可口可樂®飲品系列包括：無糖「可口可樂」汽水高罐 4 罐裝或迷你罐 6 罐裝(獲 1 次即抽即賞機會)、各款玻璃樽裝 「可口可樂」產品(獲 1 次即抽即賞機會)，無糖「可口可樂」汽水 24 罐裝(獲 4 次即抽即賞機會)及無糖「可口可樂」汽 水 500 毫升膠樽裝 3 樽(獲 1 次即抽即賞機會)。每日最多可獲 3 次中獎機會，各款玻璃樽裝「可口可樂」產品額外可獲 3 次中獎機會。禮品數量有限，先到先得，送完即止。活動條款及細則，請瀏覽 https://www.cokeplus.hk/。