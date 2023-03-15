雞煲、烤魚直送屋企 本地品牌陀地廚房9款惹味到會套餐
足不出戶都可以品嚐雞煲和烤魚？現今到會多元化，不再只是單單Pizza、意粉或雞翼，就連雞煲和烤肉都可以送到。本地品牌 陀地廚房 推出9款雞煲烤魚口味到會套餐，將特色又地道的美食直送到家。
陀地廚房由幾位本地廚師共同創立，專營雞煲與烤魚火鍋的外賣到會，融合本土特色及地道口味，挑選性價比高的食材新鮮入盒，並配備爐具及密封包裝，防求讓客人可以一開即食。雞煲烤魚套餐分4人、8人和12人份量，合共9款味道選擇。雞煲口味可選陀地香辣雞煲、招牌麻辣雞煲、台式三杯雞煲(+$10)、養生麻油雞煲(+$10)；烤魚口味可選陀地香辣烤魚(+$10)、川椒麻辣烤魚(+$10)、香濃蕃茄烤魚(+$10)、泰式冬陰公烤魚(+$20），亦有金湯酸菜魚選擇。
4人套餐低至數百元（$880）即可享用自選雞煲、烤魚、小食、多款豬、牛肉類，不同款式的丸拼盤、鮮蔬拼盤、響鈴、自選粉麵飯、飲品、更設多款自選配料。如食客於食用5天前下單更可享早鳥優惠，全單優惠$20。
陀地廚房
送貨時間：1500-2200（需最少提早一天下單）
地址：葵涌和宜合道 167-175 號金威工業大廈一期16樓C室
電話：6398 9368
查詢：https://www.facebook.com/todei.kitchen