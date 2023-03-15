雞煲、烤魚直送屋企 本地品牌陀地廚房9款惹味到會套餐

足不出戶都可以品嚐雞煲和烤魚？現今到會多元化，不再只是單單Pizza、意粉或雞翼，就連雞煲和烤肉都可以送到。本地品牌 陀地廚房 推出9款雞煲烤魚口味到會套餐，將特色又地道的美食直送到家。

陀地廚房由幾位本地廚師共同創立，專營雞煲與烤魚火鍋的外賣到會，融合本土特色及地道口味，挑選性價比高的食材新鮮入盒，並配備爐具及密封包裝，防求讓客人可以一開即食。雞煲烤魚套餐分4人、8人和12人份量，合共9款味道選擇。雞煲口味可選陀地香辣雞煲、招牌麻辣雞煲、台式三杯雞煲(+$10)、養生麻油雞煲(+$10)；烤魚口味可選陀地香辣烤魚(+$10)、川椒麻辣烤魚(+$10)、香濃蕃茄烤魚(+$10)、泰式冬陰公烤魚(+$20），亦有金湯酸菜魚選擇。

招牌麻辣雞煲（$268）：雞煲可選小、中、大辣；選用約2.5斤三黃雞，運用十多款香料調味泡製，如四川大紅袍花椒、青藤椒、新鮮青花椒、八角等，再配上自家秘製麻辣醬翻炒而成。

金湯酸菜魚（$228）：選用約 1 斤的新鮮鱸魚片，並以四川泡酸菜、青花椒爆炒出香氣，再加入以魚骨、豬骨、雞殼等熬製8小時，形成

濃郁金湯底。

川椒麻辣烤魚（$288）：此款烤魚可選小、中、大辣；選用 1.5 斤的清江魚，肉質細嫩、無泥腥味・川椒魚風味與麻辣雞煲的調味配料大致相同，不同之處是配上豬骨湯底，突出烤魚的鮮味。

泰式冬陰公烤魚（$298）：選用1.5斤的清江魚，肉質細嫩、無泥腥味。利用海蝦、 南薑、香茅、檸檬葉、辣椒、魚露、椰汁等食材烹飪調味，配以蝦頭及豬骨熬製而成的冬陰功湯底，味道帶小辣，酸香味更為突出。

4人套餐低至數百元（$880）即可享用自選雞煲、烤魚、小食、多款豬、牛肉類，不同款式的丸拼盤、鮮蔬拼盤、響鈴、自選粉麵飯、飲品、更設多款自選配料。如食客於食用5天前下單更可享早鳥優惠，全單優惠$20。

美國安格斯CAB牛板腱

美國安格斯Prime牛小排

台式夜市鹽水雞半隻

蒜香海蝦荷葉蒸飯（$168）

地道川味口水雞（$98）

手工鮮蝦雲吞

馳名手打牛丸

陀地廚房

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