MIRROR現身Filmart造勢 Lokman興奮成為電影業一份子

早前MIRROR公布12子合拍的首部電影《12怪盜》，更率先曝光他們戲中造型，令到一班鏡粉非常期待。MIRROR今天更到灣仔會展現身香港國際影視展（FILMART）造勢，大談他們對新電影的感受。

MIRROR今天到FILMART現場宣傳。（直播截圖）

由於Anson Lo及Edan目前飛到日本拍攝袁劍偉另一套電影《盜月者》，所以未有出席今次的公開活動。對於12位成員齊齊拍攝電影，隊長Lokman直言：「很興奮、開心可以成為電影業的一份子。」阿Jer便透露MIRROR於今年有很多不同的工作，這套電影便是其中一樣；Frankie則認為平時大家多於電視劇或綜藝節目看到他們的表現，這是他第一次拍電影，是值得期待及紀念的回憶。

Edan與Anson Lo正於日本拍攝另一套與「偷盜」有關的電影。（instagram截圖）

由於電影仍然處於前期的階段，Stanley笑言未能透露太多，「唯一我可以說的是做任何事，只要團結便會成功。」Ian認為今年適逢MIRROR成軍5周年，他們首次一同拍電影是非常特別；至於姜濤一如以往地簡潔：「開心、期待！」官方釋出電影消息之後，除了公開造型照之後，便未再有流出其他消息，這次造勢活動亦未有透過大約的上畫日期，看來鏡粉們仍要耐心等待。



一再回味12子靚仔怪盜造型：