復活節自助餐優惠2023 ｜Yamm龍蝦龍躉主題/港麗酒店印度風情/JW萬豪日韓美食

復活節自助餐優惠2023 ｜ 自助餐向來是港人摯愛，一想到鮮甜的海鮮冷盤、熱騰騰的多國熱葷、琳瑯滿目的精緻甜品和雪糕，足以叫人垂涎欲滿。最近多間酒店和餐廳又推出新一季自助餐主題和優惠，當中包括意日主題、龍蝦及龍躉主題、蟹宴，大部分橫跨復活節假期，想趁復活節長假期跟家人或朋友一同品嚐美饌的話，記得盡早訂座！

復活節自助餐優惠2023 ｜8間酒店最新自助餐推介

JW萬豪酒店 ｜ 日韓主題自助午 餐 及晚餐

日本和韓國一向深受港人喜愛，日韓美食更受食客歡迎。今次JW萬豪酒店就推出以日韓美食做主題的自助午餐和自助晚餐，讓食客一邊透過落地玻璃欣賞都市美景，一邊品嚐日韓風味。

自助午餐每日輪流一系列滋味冷盤前菜，如韓國泡菜、韓式茄子、麵豉青瓜、甜薯沙律及菠菜沙律等。即製日式手卷採用新潟縣越光米，餡料可選芝麻三文魚、香辣吞拿魚或黃蘿蔔青瓜素手卷。其他和風料理則包括日式咖喱牛面頰、天婦羅、日式醬油湯涮涮鍋配牛肉及新鮮蔬菜等。

至於韓式方面，就有滋補養生的人參雞湯、外酥內嫩的韓式炸雞配甜辣醬、鮮嫩多汁的韓式烤牛肉及炒粉絲等。

除了以上主題美食外，自助午餐還設有兩個招牌美食專櫃，包括每天供應超過60款新鮮蔬菜、水果和配料 的健怡沙律吧；另一個則是提供多款湯底及配料的招牌即煮麵檔、還有最後提供各式中西甜點、鮮果和雪糕的甜品專區；自助晚餐美食則包括冰凍海鮮、鮮拌沙律、高級凍肉及芝士、即切烤牛肉、香草烤羊架、蠔汁燜鮑魚、北京烤鴨、各款燒味等。

JW萬豪酒店自助午餐及晚餐

供應日期：即日起至4月30日

自助午餐時段：中午12時至下午2時30分（周一至六）

自助午餐價錢：日韓主題美食區、沙律吧、即煮湯麵檔及甜品區$408/位；單選日韓主題美食區$288/位；單選沙律吧或即煮湯麵檔$278/位。

自助晚餐時段：晚上7時至10時（周一至六）

自助晚餐價錢：成人$508/位、小童（3-12歲）$358/位（周一至四）；成人$558/位、小童（3-12歲）$388/位（周五至六）

備註：需另加一服務費

預訂：http://bit.ly/3mYsVIO

Hotel ICON 唯港薈 ｜ 泰國潑水節及復活節主題

適逢復活節及泰國潑水節將至，Hotel ICON唯港薈自助餐廳The Market 及 GREEN 特別準備了一系列相關主題美饌，再附有扭氣球表演及小禮物，惠顧之客人更可參加親子復活節杯子蛋糕製作班，度過歡樂溫馨時間。

The Market於復活節期間的自助早午餐時段，特意炮製各款注滿節日色彩的美饌，包括雞蛋沙律、韓式蛋卷、蘇格蘭蛋、燒火腿伴復活節烤蛋餅、泰式蛋咖喱海鮮等。豐富的自助餐亦備有香煎加勒比海野生龍蝦尾配意式番茄和魚子醬蟹肉多士、新鮮松葉蟹腳、大蝦、蜆、青口、小龍蝦等冰鎮海鮮、滋補燉湯、刺身壽司、精選冷盤、正宗印度、泰國及馬來西亞美食。精選主題甜品有復活蛋芒果奶凍、有機紅蘿蔔蛋糕、十字包、復活節杯子蛋糕及馬卡龍等。同時再提供榴槤糯米飯配貓山王果肉、榴槤咖央菠蘺包、榴槤杏仁酥等亦會與GODIVA軟雪糕、Movenpick雪糕等一同供應。

至於GREEN則推出復活節半自助早午餐，提供前菜及沙律包括意大利火腿伴蜜瓜、法式鴨肝批、蘇格蘭煙三文魚及法式芝士。除此之外，也有大蝦、蜆、海螺、藍青口等冰鎮海鮮。甜品方面就有復活節杯子蛋糕、柑橘復活蛋馬卡龍、迷你胡蘿蔔蛋糕、椰子牛奶白兔布甸等。

精選主菜可選招牌炭烤阿根廷穀飼眼扒配紅酒汁及薯菜、炭烤蒙古羊鞍配露斯瑪莉香草汁及薯菜、阿根廷穀飼牛肉漢堡、香煎羅威三文扒配青擰刁草汁及薯菜或地中海海鮮意式扁麵及蟹子配羅勒忌廉汁，再配以紅白酒、氣泡酒、汽水或果汁乙杯。

Hotel ICON The Market

供應日期：4月7日至4月10日早午餐及晚餐時段

早午餐時段：上午11時45分至下午2時30分

價錢：成人$738/位、小童（3-11歲）$498/位

晚餐時段：晚上6時30分至10時

價錢：成人$958/位、小童（3-11歲）$678/位

備註：需另加一服務費；下午1時半至2時半有扭氣球表演

預訂：http://bit.ly/3llZqQT

GREEN

供應日期：4月7日至4月9日

早午餐時段：上午11時45分至下午2時30分

價錢：成人$468/位、小童（3-11歲）$268/位

備註：需另加一服務費，每位另加$48可無限享用Movenpick雪糕；下午12時半至1時半有扭氣球表演

預訂：http://bit.ly/40b2n5v

The Mira｜龍蝦龍躉海鮮自助晚宴

The Mira Hong Kong的自助餐餐廳Yamm推出全新龍蝦龍躉海鮮自助餐宴，從冰鎮海鮮方面，就有龍蝦、鮮鮑魚、鮮蟹、松葉蟹腳及老虎蟹，更有清爽柚子班片海鮮沙律和魚籽海膽暹羅汁龍蝦杯。

熱盤方面就有招牌即蒸鮮波士頓龍蝦，配芥末蛋黃沙律醬，香葱蒜醬，意式蕃茄醬，香濃芝士牛油汁、蒸沙巴龍躉、欖菜爆炒龍躉球、葡汁白豆燴班頭腩、石鍋雞湯龍躉球花膠響米、鑊炒川味帝皇蟹腳，焗香葱蟹肉珍寶帶子和碧綠蠔皇鮑魚花膠扣鴨掌等。

The Mira Yamm

供應日期：即日起至4月30日

時間：晚上6時30分至10時

價錢：成人$698/位、小童（3-11歲）$398/位（周一至四、公眾假期除外）；成人$738、小童（3-11歲）$428（周五至日、公眾假期及前夕）

備註：需另加一服務費，每位另加$128可無限暢飲紅、白酒、汽酒及樽裝嘉士伯啤酒。

預訂：http://bit.ly/3yQnrCA

港麗酒店 ｜印度風情主題

港麗酒店樂聚廊推出「印度風情自助午餐」，由超過30年入廚經驗並曾於多間國際知名酒店任職的印籍主廚Raiwat Raju Singh主理，選用逾25款從印度直接進口的經典香料及優質食材，以正宗的烹調手法，炮製出一系列咖哩美饌。

印度主題自助餐先由混合多種香料的印式沙律揭開序幕，以清爽醒胃的沙律如印度薯仔沙律、青瓜番茄洋蔥沙律、黑椒菠蘿沙律及番茄洋蔥沙律等喚醒味蕾，再嚐一口金黃酥脆的素菜咖哩角 (Samosa)，蘸上薄荷醬、芒果酸辣醬或自家製乳酪醬。

另外，亦可品嘗即席炮製的印度薄煎餅 (Dosa)，大廚會先在鐵板倒上米漿攤成薄薄的一圈，加入經香料調味的咖哩薯蓉、豌豆、番茄及紅蘿蔔，捲起來煎烤；湯品則有羅望子扁豆蔬菜湯，醇香味美。

熱盤方面就有主廚推介的羊肉咖哩 (Rogan Josh)，以焦糖洋蔥、喀什米爾紅辣椒、黑豆蔻、綠豆蔻、月桂葉、肉荳蔻皮、孜然等醃製24小時，濃郁的咖哩加上紐西蘭柔軟香羶的羊肉，味道層次豐富，與烤餅 (Nann Bread)或印度香飯同吃，叫人回味。

另一推介菜式有印式烤雞塊 (Chicken Tikka) ，主廚以圓筒型的Tandoor烤爐把雞肉燒香，既能鎖住肉汁，亦能增添惹味炭香。主廚把雞肉去骨後切成塊狀，用香料和乳酪醃製24小時後，以長鐵串把雞塊串起來烤製，雞肉略帶焦香，令人食指大動。而印式烤羊架 (Tandoori Lamb Chop) 同樣先以香料醃製24小時，經香烤後，羊架滲出的油脂與豆蔻、孜然等香氣互相結合。

甜品方面就有備受歡迎的印度甜點甜奶球 (Ras Malai)、蜜炸奶球 (Gulab Jamun)、紅蘿蔔布甸 (Gajar Halwa)、印度脆糖環 (Jalebi)、芝士蛋糕及雪糕等。

港麗酒店樂聚廊

供應日期：即日起逢星期二至五供應

時間：中午12時至下午2時30分

價錢：成人$368/位、小童（6-12歲）$268/位

備註：需另加一服務費

預訂：2822 8891

W酒店｜ 意日主題自助餐

W酒店的KITCHEN推出「ITA-dakimasu」意日聯乘自助餐盛宴，美饌包括蒲燒鰻魚、菇菌茶漬飯、日式千層葉鍋等東瀛美食；意式方面必吃推薦香檳煮青口蜆肉、意式香腸蛋餅、燉牛膝，最後可以再以日式芝士蛋糕、抹茶卷蛋、馬斯卡彭草莓批等人氣甜點作結。

W酒店KITCHEN

供應日期：即日起至6月2日

時間：中午12時至下午2時30分、晚上6時至9時30分

自助午餐價錢：成人$438/位、小童$298/位（周一至四）；成人$538/位、小童$348/位（周五至日、公眾假期及前夕）

自助晚餐價錢：成人$728/位、小童$458/位（周一至四）；成人$788/位、小童$498/位（周五至日、公眾假期及前夕）

備註：需另加一服務費

預訂：https://bit.ly/3kQSHOG

馬哥孛羅香港酒店 ｜ 「蟹」逅自助晚餐

馬哥孛羅香港酒店的馬哥孛羅咖啡廳推出一系列以蟹為主題的自助晚餐，由冷盤到熱葷都能找到蟹的蹤影。自助晚餐除了供應生蠔、龍蝦、青口及凍蝦等冰鎮海鮮外，更有三款肉質豐腴的鱈場蟹腳、皇帝蟹及麵包蟹等。加上以蟹入饌的各式前菜沙律，包括蟹肉沙律及海鮮沙律，清新開胃。

熱葷方面，除了大廚於專櫃即席炮製的香草牛油焗蟹腳外，大廚亦特別推介蝦兵蟹蓋、自家製蟹餅、薑蔥炒蟹及豉椒炒蟹。

馬哥孛羅咖啡廳馬哥孛羅咖啡廳

供應日期：即日起至4月下旬

時間：晚上6時30分至10時

價錢：成人$618/位、小童$378/位、長者$568（周一至五）；成人$688/位、小童$428/位、長者$628/位（周六、日、公眾假期及前夕））

備註：需另加一服務費

預訂：2113 3912

東涌世茂喜來登酒店 ｜ 「嶼坊」復活節自助餐

東涌世茂喜來登酒店藉著復活節的來臨，推出以復活節為主題甜品的豐盛自助餐及Lobby Lounge造型的可愛復活節蛋糕，當中包括檸檬忌廉芝士甘筍蛋糕、椰子芒果暮絲蛋糕及松露鮮蔬沙律，增添節日氣氛。

東涌世茂喜來登酒店嶼坊

供應日期：4月7日至10日

自助午餐時間：中午12時至下午2時30分

自助晚餐時間：晚上6時至9時30分

自助午餐價錢：成人$470.8/位、小童$316.8/位；早鳥優惠成人$363.8/位、小童$244.8/位

自助晚餐價錢：成人$811.8/位、小童$470.8/位 ；早鳥優惠成人$627.3/位、小童$363.8/位

備註：3月19日前於網上預訂可享75折早鳥優惠

預訂：http://bit.ly/3yMkVO0

港島香格里拉 | 地道港式美食及環球海鮮

cafe TOO與多間本地知名食府合作，推出「港式 · 港食」自助餐盛宴。率先登場的美饌包括榮獲米芝蓮殊榮的一樂燒鵝之招牌脆皮燒鵝、安利魚蛋粉麵的魚蛋魚片頭麵、妹記生滾粥品、泰昌餅家蛋撻等，而cafe TOO廚房團隊亦重新演譯各式經典本地情懷美食，特別推薦沙嗲和牛公仔麵（僅限於早餐時段之單點餐牌供應），而合作食府將作不定期更新，為食客送上不同的美食驚喜。

除此之外，cafe TOO環球海鮮自助餐廚師團隊亦特別獻上豐富海鮮及各國地道佳餚饗客。凍海鮮櫃枱可找到麵包蟹、原隻開邊龍蝦(只限晚市)、青口、海螺等，招牌菜式還包括鐵板燒虎蝦(只限晚市)、即製大蒸籠點心、地道泰式沙律、燒牛肉、日式天婦羅、冬陰功湯等等。

港島香格里拉cafe TOO

供應日期：即日起至3月31日

自助早餐時間：上午7時至10時30分

自助午餐時間：中午12時至下午2時30分（周一至五）、中午12時至下午3時（周六、日及公眾假期）

自助晚餐時間：晚上6時30分至10分

自助早餐價錢：$368/位

自助午餐價錢：$498/位（周一至五）、$558/位（周六）

自助早午餐價錢：$738/位（周日及公眾假期）

自助晚餐價錢價錢：$768/位（周一至四）、$798/位（周五至日、公眾假期及前夕）

備註：另收加一服務費、成人及小童同價

預訂：http://bit.ly/3n3J0gI