中醫最高境界　「不治已病治未病」

很多人不了解中醫和不懂中醫，他們是以西醫的眼光和思維方式來看中醫，完全不懂中醫的思維方式和精髓。作為一個有著幾十年經驗的中醫師，我的觀點是——中醫是傳統文化的瑰寶，永遠有傳承的價值。

要知道，西醫研究的是物質的身體，它是一門技術，可以標準化，人材也可以批量培訓，所以現在的西醫很強大。但中醫研究的是形而上的身體，是一門藝術，需要靈感和悟性，所以，真正學懂中醫的人材不多。高明的中醫不僅可以在疾病的初期發現，並能提前消除疾病，這就是民間常說的「中醫治未病」。

事實上，治未病的概念源遠流長，早在兩千多年前，《黃帝內經》已提到「聖人不治已病治未病」、「上工治未病」等等概念。唐代著名醫家孫思邈亦倡導「消未起之患，治未病之疾，醫之於無事之前」，並提出「上醫醫未病之病，中醫醫欲起之病，下醫醫已病之病」的觀點。所以，治未病可說是中醫學重要的預防保健概念，強調防患於未然，亦是中醫的養生之道。

我認為，這是中醫的最高境界，也是中醫的生命所在。如果理解了這兩點，那些不相信中醫的人就會放棄他們幼稚的觀點了。中醫還是一門哲學，一門關於人生的哲學。學好了中醫不僅可以治病救人，還可以修身養性，成就人生的其他事業。