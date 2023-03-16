東京哈利波特影城6.16開幕 玩盡每個經典電影場景

東京哈利波特影城終於宣佈將於今年6月16日開幕，讓各位哈利波特迷可以親身到訪九又四分三月台、霍格華茲快車、斜角巷等著名電影景點，齊齊化身巫師、巫女進入哈利波特的魔法世界，官方最近更在記者會公佈了最新票價詳價，大家可以又計劃下一次「返鄉下」的行程了！

全球第一座哈利波特主題影城「Harry Potter Studio London」位於英國，自2012年開幕以來一直極哈利波特迷歡迎。華納兄弟於2020年宣佈，選址日本東京老遊樂園「豐島園」設立全球第二座哈利波特主題影城，讓哈迷更容易體驗各個場景。

霍格華茲城堡的模型。

有別於大阪環球影城的以機動遊戲為主，作為全球最大規模的室內東京哈利波特影城，反而是原汁原味地展現各大電影場景，讓哈迷可以親身體驗園區內每一處，欣賞電影服飾、與不同的神秘生物見面。大家可以參觀經典的月台，搭上返校的霍格華茲快車，探索禁忌森林。遊客們可以坐上霍格華茲快車，透過綠幕技術感受坐火車回校的旅程，甚至走進魁地奇比賽的觀眾現場。

哈迷可以坐進霍格華茲快車，親身感受回校的體驗。

影城內重現斜角巷的場景。

禁忌森林 騎士巴士 儲思盤 大廳 餐廳

當然更少不了大家都熟悉的蜂蜜啤酒，園區內還劃分為14大購物及餐飲主題區。整個東京哈利波特影城佔地逾90,000平方呎，分為室內及室外區域，有齊多個《哈利波特》電影場景及《怪獸與牠們的產地》電影場景，門票分為3種，18歲以上成人為6,300日圓（約港幣$367）；中學生及高中生門票是5,200日圓（約港幣$303）；4歲小童及小學生為3,800日圓（約港幣$221），將於3月22日開始發售，前往方法可以乘搭西武豊島線至「豊島園駅」再步行2分鐘或是乘搭Metro大江戶線至「豊島園駅」再步行2分鐘。