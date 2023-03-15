素海霖成首位港人AV女優 網傳楊潤雄發文恭賀 文體局嚴正澄清及報警

香港人素海霖以藝名「絵麗奈」之名在日本AV界出道、成為成人片商FALENO star專屬女優的消息，今日震驚萬千網民，不少人都揚言要支持香港演員，已經先睹為快，看過「劇照」及「預告片」！不久之後，網上更流傳一張疑似由政府部門發出、恭喜素海霖成為AV女優的新聞稿，不過有關部門已嚴正澄清，而且已報警處理！

素海霖成首位港人AV女優 震驚網民

素海霖成為日本成人片商FALENO star的專屬女優，據悉作品將於月底發布，無疑令不少網民期待萬分！事實上素海霖作風向來大膽，除了一向在網上售賣性感照片外，她去年底拍了一條在尖沙咀「真空散步」的影片，並留言：「第一次不穿內衣在尖沙咀散步，有點緊張和害羞」，隨即在網絡瘋傳；她又上過ViuTV節目《晚吹：戀講嘢》同參演電影《PTGF出租女友》。想不到她如今已經衝出香港，為港爭光！

首位來自香港的日本AV女優素海霖

據悉作品會在4月20日推出！

素海霖去年的「真空散步」影片成為一時佳話

楊潤雄再次「恭賀」香港演員？

就在關於素海霖的討論在網上愈見熱烈之時，各大社交平台流傳一張政府新聞公報圖片，是以文化體育及旅遊局局長楊潤雄的名義發出，內容大意是恭賀素海霖「榮獲專屬女優身份」、形容她「實至名歸，亦彰顯了香港演員和香港電影圈的實力」等等，版面設計與行文與政府新聞稿極為相似；而且楊潤雄曾不止一次發文恭賀在國際上大放異彩的「香港演員」，也許不少人會信以為真？

然而不久後，文體局已經嚴正澄清，指收到市民舉報，網上有假冒楊潤雄名義發出的新聞稿，強調局方絕無透過政府新聞處新聞發布系統發出相關的虛假恭賀新聞稿，而且已報警處理。