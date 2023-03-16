口罩令解除後，女生們最愛的唇膏終於可以重見天日了，各大化妝品牌的唇膏銷量衝到新高。若想要維持好氣色，唇膏就是必要的化妝品。最近在逛百貨公司時，我也不禁地走到唇膏櫃前，搶先了解今季的熱門新品。

對於唇膏，我習慣選擇自然色調，這樣可以更容易融入膚色及妝容，而且看起來不會太過艷麗。此外，唇膏能提升氣色之餘，亦可以讓嘴型看來更自然豐滿。

DIOR全新誘惑豐盈水潤唇彩

品牌經典誘惑豐盈水潤唇彩，是很多女生曾擁有過的單品。一支集唇膏底霜、單獨作為唇彩、或塗於唇膏上的唇彩，同時做到24小時保濕及豐唇。全新升級配方糅合90%天然成分，外殼綴以銀色浮雕DIOR字母 ，與經典印花標記交織。當中001 Pink適用於任何唇膏上作為點綴，而009 Intense Rosewood，更是我最愛的珊瑚色，像是自帶好氣色的色號。

左至右：001 Pink、009 Intense Rosewood

MAKE UP FOR EVER全新ROUGE ARTIST VELVET NUDE絲絨裸感唇膏

全新絲絨系列帶來全新7款裸感色調，以絲絨啞緻同時做到舒適妝感，全新唇膏配方加入透明質酸活性成份，做到6小時持久保濕效果。喜歡自然裸妝感的我，十分喜愛其中#101 Soft Blush、#105 Tender Nude這兩個色號。