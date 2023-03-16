素海霖Erena 分享自薦成AV女優之路 透露與清水健拍攝細節

素海霖（Erena）以藝名「絵麗奈」之名在日本出道，成為日本成人片商FALENO star的AV女優一事，昨日成為全城熱話，不少網民萬分期待她下月推出的首部作品！日前素海霖接受多家本地傳媒訪問，透露靠自薦方式成為AV女優的心路歷程，還有拍攝時的細節等！

素海霖 靠自薦踏上AV女優之路

第一位香港人成為AV女優 —— 一炮而紅的素海霖，日前接受多家傳媒訪問，她首先指出自己不是被日本公司掘角，而是透過自薦的方式，將履歷投遞到日本、台灣不同的成人片製作公司。經過多次被拒後，她終於在台灣一家公司介紹下得到機會，最終成功到日本發展。

素海霖也相當清楚自己的優勢，她表示向外國公司介紹自己時，是說如果成功當上的話，將會成為香港第一位AV女優，引來極大迴響。就算作品銷情欠佳，但會令公司在外地的知名度提高，必定會有額外收穫。

素海霖第一部作品會於下月面世

素海霖又強調，拍AV並非一時衝動，已經考慮多年，她本人早在12歲已經接觸AV，甚至連發夢也曾夢見自己當上AV女優。而且自己是「真心喜歡做愛」，認為將愛做的事變為事業的話，便很大機會成功。

發夢也想成為AV女優

分享拍攝AV過程 曾因身體疼痛要暫停

至於早前到日本拍攝的過程，素海霖表示拍攝時間為6日，共會有兩部作品，她透露第一部作品都是像一般女優的初出道作品一樣，會有自我介紹、分享感受，有一些「男友視角」的畫面，當然亦會以廣東話演繹。素海霖又大讚拍攝團隊專業和尊重女優，提醒她如果不適的話可以隨時開口叫停，不用怕影響拍攝進度。而她透露在拍攝過程中「身體不爭氣」，真的有兩、三次因身體疼痛而要暫停。

至於拍攝前的準備，素海霖指自己沒有刻意減肥，不過有特地觀看AV作參考；反而是導演建議她不用模仿他人，希望她在演出時能真情流露。

甫出道便獲清水健提點

另外，素海霖提到自己是抵達拍攝現場的一刻，才知道對手正是著名男優清水健，令她十分驚喜。她又大讚對方為人友善、溫柔，擅於帶對手入戲，亦會提點如何遷就鏡頭角度等。

素海霖在出道作與著名男優清水健合作

第一部作品下月面世，網民自然期待她往後演出的題材，當被問到有否演出底線﹐素海霖表示有三：不可以多於三個人、不希望接觸到排泄物、以及與父親、 爺爺有關的「近親」題材，不過如果是哥哥、弟弟則可以。

期望家人會理解

素海霖表示自己是家中獨女，與父母關係良好，不過入行、出道都未曾與對方商討。而在昨日消息公開後，家人未有跟她聯絡，可能是仍未知道自己拍AV一事，又或是家人明白自己很多事情要處理、壓力，因此「唔出聲」已經是很好的回應。素海霖明白家人或會失望，但期望他們終有一日會理解。

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