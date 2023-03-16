港女稱被地盤工人「用對眼侵犯」被圍插後解釋⋯⋯

在街上，被拍照放到網上、並冠以「偷窺」之名公審的事情屢見不鮮，但事情孰真孰假則難以得知，無怪乎不少網民都表示﹐現時在街上（尤其公共交通工具上）要謹慎注意自己的視線，否則下一個被公審的人就是你！近日，有一位港女稱被地盤工人「用眼侵犯」，放照片上網公審，結果被網民圍攻⋯⋯

港女IG Story發相 稱被地盤工人「用對眼侵犯」

這位港女在IG Story發布三位地盤工人的照片，其中二人倚在欄杆上，似是望向鏡頭方向，另一人則低頭看報紙。港女又在Story中加上「每日出街都好大壓力 見到呢啲人 我想嘔 佢淨係用對眼已經侵犯咗我」的字句，相當具攻擊性。

Story後來被轉發至討論區，港女的用字引起大量網民不滿，認為只有照片一張，難以說明對方如何「用眼侵犯」。亦有不少人留言力撐地盤工人指「人哋正正常常返工搵辛苦錢、咁都要俾你偷拍睇唔起」、「有無諗過呢啲指控會害咗人」、「就黎要全部男人出街要包實個身包實隻眼」等。

事主堅持己見：「對得住天地良心。」

IG Story在網絡瘋傳後，事主在社交平台發文解釋，事緣自己在公司樓下走到巴士站的路上，該三人一直跟在後面，甚至有人指指點點、評頭品足。而去到相中所見的安全島時，對方仍然用「咁侵犯嘅眼光」看著，明顯是不懷好意；又稱一個人懂不懂尊重別人、尊重自己，是跟衣著及職業無關的。 事主最後強調，自己是「行得正企得正，對得住天地良心。」

現時事主的IG已由「公開」轉為「私人」。