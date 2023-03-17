美麗華網店1連14日售多項優惠 Yamm自助餐買1送1 / 國金軒7折

美麗華集團網上商店Mira eShop迎接3周年，由即日起開始推出3周年驚喜優惠，以低至5折優惠讓大家盡享The Mira Hong Kong酒店、Mira Dining多間中西食府的餐飲折扣以及Mira Spa體驗。

The Mira Hong Kong雙人自助午餐買1送1

The Mira Hong Kong酒店早、午、下午茶及晚餐低至5折發售，包括Yamm成人自助午餐買1送1限量發售，二人同行$466，每位只需$233，可選4款嶄新主題，每日名額有限，將於首5天每日早上10點發放，售完即止。

另外成人自助午餐67折優惠、自助下午茶及晚餐亦低至65折，米芝蓮推薦法日食府WHISK六道菜精巧極緻晚宴67折，每位$715，可細味日式烤法國生蠔及嫩滑春雞；週日八道菜早午饗宴及五道菜品味午宴72折，品味午宴每位只需$394，而早午饗宴每位只需$678，更可享用G.H. Mumm香檳。

國金軒The Mira八道菜晚宴每位只需$748，享受蔥爆龍蝦及脆皮海參等喜粵佳餚；COCO二人下午茶7折優惠。另外，Yamm自助午餐及WHISK五道菜午宴在折扣後亦可享買10送1優惠（以上餐飲禮券均於指定日子適用）

除一系列佳餚美饌外，MiraSpa亦推出一日通行證買一送一及健身會籍半價優惠，更有7折按摩療程等，讓客人盡情沉浸於滋潤養生的氛圍之中。

國金軒堂食57折 翠亨邨片皮鴨四人套餐7折

國金軒The Mira堂食片皮鴨禮券57折優惠，只需$550。翠亨邨片皮鴨四人套餐包括片皮鴨兩食—北京片皮鴨、生菜包鴨鬆或涼瓜炆鴨，加上翡翠百合炒帶子等美饌，折實後人均只需$320/位。以上片皮鴨優惠周一至周四適用。除片皮鴨外，國金軒The Mira亦推出55折脆皮金豬外賣禮盒禮券，搭配鵝肝醬及鍋巴。

中環國金軒春日嚐味盛宴7折 JAJA必點美食三重奏$300

中環國金軒呈獻春日嚐味盛宴，包括和味煎鵝肝、武夷山紅菇燉螺頭花膠湯、芝香開邊澳洲龍蝦等，7折後$909/位(2位起)。時尚素食餐廳JAJA於周一至四特別推出必點美食三重奏，可以86折(即$300)在夢幻裝潢中享用煙燻粟米條、提生糙米壽司拼盤及奇亞籽布甸。此外，於推廣期內購買翠亨邨即食包裝美饌禮券均可享買三送一優惠，高達75折，包括秘製蠔皇南非10頭鮑魚禮券、鮑汁花菇鵝掌禮券及自家製甜醋豬腳薑禮券，客人亦可選擇「美味之選」禮券套裝。（詳情：http://bit.ly/3TrwTWD）



