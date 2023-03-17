Jer自爆年中推出個人唱片 「正準備中，如火如荼」

MIRROR的阿JER（柳應廷）早前推出了今年第一首個人派台歌曲《從零開始的新世界》，今天他到903電台接受《吒咤樂壇》訪問，自爆今年中會推出個人實體唱片，雖然暫時未有確實日期，不過阿JER一句：「未答到住，但係準備中，如火如荼。」

阿JER的個人新歌充滿歡樂氣氛，他更在MV中大曬個人舞技，令一班柳粉都大開眼界。MV中出現奇幻的景象，被問到如果要以小動物代表隊友們，阿JER笑指Edan應該是毛蟲：「因為可以一下便扔走他。」阿Jer隨即多補一句：「他可以蛻變嘛！我是不是很有急才？」

對於阿JER新一年的發展，相信柳粉們最關心便是個人唱片以及個唱安排，阿JER於賣關子之中透露勁爆消息：「我希望今年中會發生推出唱片這件事，現在我答唔實，但是準備中，正在如火如荼。」其實阿JER從去年已經展現他「出碟的野望」，尤其他完成「物語系列」、「重生系列」及「虐心系列」和「MM7」，一個長達3年、10首互相連貫、以單曲說故事的計劃後，他亦期望能於2023年可以輯錄成大碟，現在大家似乎都等到了。

JER以3年、10首歌唱出互相連貫的故事。

除了個人專輯之外，阿JER直認「好想今年開show」，不過他表示還是未知之數：「個唱是自己從小到大的夢想，是自己的心願。現在仍未知道住，還跟公司商量中，我自己都有構思亦希望實現到一些主題，現在主要卡在場地方面。」剛好今天正是MIRROR推出第一首英文團歌，阿JER表示他們希望以這首歌可以拉近與各地歌迷的距離，未來亦不排除會製作其他語言的歌曲，包括國語歌，「不過廣東歌仍是我們最專注的。」阿JER早前以《阿媽有咗第二個》角逐金像獎最佳新演員，最近MIRROR宣布會齊人拍攝電影《12怪盜》，阿JER表示今年暫時只會拍攝這一套電影，工作重心還是專注於音樂方面。