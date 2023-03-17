欣宜紅館演唱會 邀Do姐任嘉賓 唔唱歌玩快問快答

鄭欣宜（Joyce）一連三場「Believe Us 鄭欣宜演唱會 2023」 昨晚在紅館開鑼，全場爆滿，好友李幸倪（Gin Lee）和應智越（細貓）等捧場，特別嘉賓鄭裕玲（Do姐）未有開金口，反而與欣宜玩「大問答」互揭感情秘密，妙問妙答！

欣宜紅館開騷 Do姐鄭裕玲任嘉賓

今次欣宜演唱會舞台設計非常特別和揼本，除了在舞台四邊都舖上泥土，呼應演唱會海報設計，還專程從英國訂製Ground Support，在場內加設四條直柱配合電腦程式和射燈，打造不一樣的燈光效果，無論是勁歌熱舞還是抒情慢歌，燈光從四方八面全場投射，層次更豐富。

昨晚欣宜以《Glitterfalls》和《@princejoyce》，與二十位舞蹈員勁歌熱舞為演唱會打頭陣，然後唱《小夜燈》時全場觀眾亮起手機燈，一片星海中，非常壯觀。接著，在音樂總監何秉舜台上鋼琴伴奏，演唱《你是什麼時候開始不愛我的？》和《恐懼蠶食心靈 》時，一對男女舞者在台上灑水的裝置中跳舞，演一對吵架情侶，全身濕透。

之後欣宜介紹昨晚表演嘉賓Do姐時，全場掌聲雷動，Do姐自言非常有資格當嘉賓：「因為喺你未出世，肥姐大肚嘅時候，我已經知道你嘅存在，睇住你長大。不過，演唱會嘉賓要唱歌喎！」欣宜笑說：「唱歌跳舞呢啲粗重嘢交畀我做。其實我請你嚟做嘉賓另有目的，我想請你咁有份量嘅嘉賓上嚟講吓我，教訓吓我！」

Do姐想了一會，說：「我又無察覺你有乜唔好，不過我收到風，你鍾意夜瞓又好晏起身，你要學吓Do姐早睡早起，呢個歲數都Keep得唔錯！」觀眾拍掌。Do姐續說：「憑良心講，欣宜無嘢唔好，睇佢長大，佢好尊重自己嘅體態，佢做返自己，我好開心。佢對於鍾意嘅事，即係唱歌演出，會付出100% ，叻女到喺紅館開演唱會，唔止一次，係兩次⋯⋯（欣宜在旁細細聲更正『係第三次』）三次添！我引以為傲。」

Do姐表示自己不會表演唱歌，建議與欣宜台上玩「大問答」，隨即問欣宜揀愛情還是事業？欣宜表示兩樣都要。她反問Do姐揀電視台定電台，Do姐亦都兩樣都要。欣宜追問哪一樣賺錢更多？Do姐說：「依家本人做嘢係為興趣，最緊要我開心！」全場掌聲。Joyce再問：「TVB定ViuTV？」觀眾立即起哄，Do姐說：「梗係『開電視』啦！我就嚟要拍旅遊節目！」Do姐問她揀偶條件，欣宜表示會揀較高大和肥肥地的男仔。欣宜問：「如果得個一水泡，你救Jackson Wang定姜B？」Do姐說：「最近多咗個任時完，不過佢哋識游水，唔使我擔心。（點解IG淨係follow佢哋唔follow我？）時機未成熟。」Do姐反擊：「你到底有無拍拖？」欣宜反問她，Do姐說：「我有拍拖，我同現場咁多人拍拖，我覺得呢種拍拖關係最好，佢哋鍾意我，我又鍾意佢哋，我哋又唔會嗌交！咁你有無拍拖？」Joyce照辦煮碗回答，全場爆笑。

昨晚演唱會原定以欣宜首本名曲《女神》作結，但她落台後觀眾不肯離場，不斷大叫Encore，她換上便服牛仔褲再度出場，與觀眾一齊做心心手勢影大合照和多唱一首《半份關心》，為首場「Believe Us鄭欣宜演唱會2023」劃上句號。