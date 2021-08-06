REIGN推出Bitcoin月餅禮盒 香港首創

今年中秋REIGN將大師名畫結合近年大行其道的虛擬貨幣和數碼作品，推出兩個破格中秋禮盒， 分別是加密尊尚月餅禮盒及NFT貴州茅台禮盒。

加密尊尚月餅禮，將加密貨幣結合月餅，限量500套，為市場上首見，。並以畢加索畫作《夢》（Le Reve）為包裝盒，精美兼具藝術感。禮盒包括兩件REIGN南非鮑魚奶黃迷你月餅/松露流心奶黃迷你月餅，配以畢加索畫作的Bitcoin紀念相架，內含相當於 1/638 個Bitcoin（以2021年8月1日價格計算）。顧客可以展示相架留念或作家具陳設，亦可隨時掃瞄相架上的QR code， 輸入密碼存取Bitcoin，既有趣精美，亦兼具投資收藏價值。





加密尊尚月餅禮盒$1,200 /盒



Bitcoin紀念相架可作擺設，亦可自由存取。

至於可以自選的鮑魚奶黃迷你月餅/松露流心奶黃迷你月餅，亦很吸引。鮑魚奶黃月餅由REIGN所創，選用來自南非純淨無污染的沃克灣水域（Walker Bay）的南非鮑魚。將低溫慢煮的南非鮑魚切粒後，混於奶黃及鹹蛋餡料之中，既有鮮嫩彈牙的鮑魚粒，亦充滿奶黃甜香。松露流心奶黃迷你月餅，則在香濃幼滑的流沙奶黃餡中混入鮮松露及松露醬， 令月餅散發出濃郁香氣。

另一款禮盒為NFT貴州茅台禮盒。NFT，Non-Fungible Token，中文為非同質化代幣，近年流行於數碼藝術品以認證其來源。 REIGN亦緊貼NFT潮流，推出了送禮甚具派頭的NFT貴州茅台禮盒。禮盒共有四款，分別以畢加索、梵高或莫奈的名畫為主題，各自限量500盒。而最特別也是NFT價值所在，是禮盒上鑲有一個公牛造型飾牌。金牛飾品除了可以實體收藏，同時亦已登記於加密錢包，同樣可以自由交投。 禮盒內是近年灸手可熱的貴州飛天茅台，味道香醇，隨禮盒同時贈送即食南非鮑魚(100克)一盒。





NFT貴州茅台禮盒$6,000/盒

REIGN

地址：梳士巴利道18號K11 MUSEA, B2樓層Unit 18 B201舖

時間：11:30am-9:30pm

查詢：3468 5188