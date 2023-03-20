陳卓賢Ian原擔任林俊傑演唱會嘉賓 但臨時被取消 主辦單位解釋⋯⋯

林俊傑（JJ）的《JJ20世界巡回演唱會香港站》昨晚（3月19日）在中環海濱舉行第三場演出，外界一直流傳MIRROR成員陳卓賢（Ian）昨晚擔任嘉賓，但最終整晚都未見任何MIRROR成員現身，不少鏡粉大感失望！事後主辦方解釋，是溝通上出現問題⋯⋯

林俊傑演唱會 陳卓賢Ian原擔任嘉賓

JJ一連六場《JJ20世界巡回演唱會香港站》日前在中環海濱舉行，第二場（18日）請來歌手黃貫中任嘉賓，兩人合唱《海闊天空》；但昨晚第三場的嘉賓一直盛傳是MIRROR成員陳卓賢（Ian），部份hellosss（Ian粉絲名稱）更早已買飛支持，不過最終只有JJ一人由頭唱到尾，Ian未有踏上舞台。

圖片：林俊傑JJ Lin Facebook

在差不多完場的時候，MIRROR成員Stanley(邱士縉)在IG上載與AK(江𤒹生)、Lokman(楊樂文)、Ian(陳卓賢)、Jeremy(李駿傑)、Tiger(邱傲然)及Alton(王智德)的合照，並留言說︰「要記念吓！！」

其中Ian亦有在IG轉發合照，並留言︰「記低」；同時有人發現Ian沒有follow JJ的IG，但未知是否與事件有關。

而主辦單位回覆傳媒查詢則説：「由於製作團隊與MIRROR方面溝通上出現問題，所以取消相關演出環節。」而MakerVille及經理人花姐則暫未有回應。