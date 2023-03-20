日本無印櫻花限定菓子 吃下粉色的夢幻享受

日本最近踏入櫻花盛開的季節，除了大家會到當地賞櫻之外，日本無印推出不少櫻花期間限定菓子。在充滿櫻花香氣的櫻花樹下野餐，享受這些美美粉色小食，真是一種特別的享受。

櫻花銅鑼燒（190円）。

無印製作了一系列櫻花和風或洋風的菓子，大家以往在《多啦A夢》中常見的銅鑼燒，亦推出了櫻花口味，外層皮揉入了櫻花葉子，內餡為紅豆沙和櫻味麻糬，製成這款傳統的日式小食。櫻花豆沙包以櫻花葉揉成的麵團，包裹柔軟又甜甜的豆沙，還帶有櫻花麻糬的香氣。櫻花大福將鹽漬櫻花葉揉成白豆沙，再包裹於柔軟的麻糬中，獨立包裝亦方便隨身攜帶。

櫻花豆沙包（450円）。

櫻花大福（獨立包裝，250円）。

除了一系列和風菓子之外，還推出了櫻花味卷蛋，以櫻花精煉提取物製成的粉色蛋糕，再包裹住軟滑的忌廉，帶有淡淡的櫻花香味，野餐時端上碟定必引起大家的注意。櫻花曲奇由櫻花葉粉揉入麵團中，然後烘烤成一口大小的曲奇，散發櫻花香氣味道之餘亦口感酥脆。櫻花鬆餅帶有櫻花香味和淡淡鹹鹽味，淋上白色糖霜再飾以一小片櫻花，充滿住春天氣息。櫻花年輪蛋糕帶有層層櫻花的味道，烤焗時的脆脆外皮讓咬起來富有口感。

櫻花卷蛋（450円）。

櫻花曲奇（190円）。

櫻花鬆餅（180円）。

櫻花年輪蛋糕（180円）。

以鹽潰的櫻花葉子及蘑菇製成的忌廉被外層的法式蛋糕包裹住，再飾以鹽漬的櫻花，味道不錯之餘打卡亦一流。既然有甜品或小食，當然少不了飲品，日本人將櫻花味道融入鮮奶咖啡之中，以鹽潰櫻花葉及櫻花製成的即溶咖啡粉，還有陣陣櫻花年糕的風味。不過，要數到成為日本人之間的話題定是櫻花雪糕，粉色的雪糕非常夢幻，還有麻糬的煙韌口感，即使未有特別安排野餐活動，大家買一杯雪糕，一邊散步一邊賞花也是不錯的選擇。

櫻花法式蛋糕（290円）。

即溶櫻花鮮奶咖啡（390円）。