夏枯草羅漢果茶　清肝瀉火　潤肺利咽

快到炎炎夏日，很多人都會飲涼茶來清熱氣，時而至今，涼茶依舊是嶺南地區最具特色的文化之一。

這次就先從夏枯草說起，夏枯草喜溫和濕潤的環境，且耐寒，對土壤要求不很嚴格。最早見於現存最早的中藥專著《神農本草經》，它的應用歷史久遠，幾乎無人不曉。由於它於炎夏的5-6月時，花穗會變成棕褐色，所以稱之為夏枯草。

它不單是一味常用中藥，也能從花和莖中獲得‎橄欖綠色染料。鮮品具有類似生菜的味道，西方人們會把嫩葉和嫩芽可作為蔬菜食用，雖然葉片含有苦味的單寧，只要清水洗淨便可去除，可用來製作沙律和湯，而南京地區仍保留着以夏枯草代茶飲用的習慣。夏枯草選擇在晴天時採收，剪下花穗，然後曬乾或陰乾，常用以配製成涼茶，最家傳戶曉的有夏桑菊、五花茶等。「飲杯夏桑菊，清肝兼明目；飲杯夏桑菊，清熱解瘡毒。」這是1984年夏桑菊在內地的廣告口號，可謂一針見血。

夏枯草生長分佈廣泛，亞洲、歐洲、北美洲、大洋洲及非洲等國家亦可發現其影踪，資源甚廣，在世界各地也擁有悠久的藥用歷史，傳統中醫藥以果穗入藥，性味為寒，具有清肝瀉火、明目和散結消腫的功效。而西方則以葉作為促進傷口愈合的藥物，並將其名命為Selfheal，十六世紀草藥學家John Gerard認為世界上沒有治療傷口的草藥比夏枯草更好。

由於每個宿萼的基部均藏有小堅果4枚，手搖發出沙沙的響聲，不妨與孩子把它當作樂器來耍玩。選購夏枯草時應挑選穗大、色紫褐、潔淨、無葉及梗和搖之作響的便是佳品。

夏枯草羅漢果茶

組成: 夏枯草30g、羅漢果半個、冰糖適量

功效: 清肝瀉火、潤肺利咽。

做法:

夏枯草及羅漢果稍微沖洗。 加水8碗，浸泡15分鐘。 武火煮滾，轉中火煲30分鐘，最後5分鐘加入冰糖，待暖後享用。

服用禁忌: 脾胃虚弱者慎服，糖尿病患者可把冰糖去除，按個人喜好增加羅漢果用量。