洗甲水唔止可以卸指甲油 仲有11個必知生活用途

相信各位愛美之人每天除了護膚扮靚外，也會花盡心思為指甲換上一季又一季的衣裳。縱使未必到店舖美甲，但自行塗上指甲油也有試過吧？講起塗指甲油，洗甲水自然是必需品，假若一不小心將指甲油塗出界，又或者想換另一款顏色就需要用到。但原來洗甲水除了用來卸除指甲油外還有其他用處！根據YouTube頻道FunnyField介紹，指甲水還有11個神奇用途，你又知道多少呢？

1. 溶化發泡膠

將洗甲水倒進容器裡，再放入發泡膠箱，發泡膠會慢慢被溶解。

2. 去除環保袋的印刷字

將洗甲水倒在環保袋上的印刷字，再用毛巾搓揉，印刷字便會消失大部分。

3. 將圖案轉印到橡皮擦上

將報紙或碳粉印刷的圖案或文字貼在橡皮擦上，在上面倒洗甲水後輕壓，靜待3分鐘後文字就會轉印到橡皮擦上。

4. 去除皮鞋刮痕

將洗甲水倒在棉花上，再在皮鞋刮痕位置上輕揉，刮痕就會消失得無影無蹤。

5. 黏合斷裂塑膠

將洗甲水倒在斷裂的塑膠接口上，將它們黏接後又變得穩固。

6. 修復斷裂眼鏡框

跟第5點一樣原理，就是洗甲水也能修復斷裂的膠眼鏡框，只要將洗甲水倒在斷裂部分，再用力將按住斷裂位置，待洗甲水乾掉後便成功修復眼鏡框。

7. 清除沙發上的原子筆漬

假如家中梳化比較淺色的話，被原子筆畫花後痕跡相當明顯，此時可以將洗甲水倒在棉花上，再輕輕在梳化上抹走痕跡，隨後再用風筒吹乾便可。

8. 去除強力膠漬

如果強力膠水黏在剪刀上，就可以將洗甲水倒在該處再靜待10分鐘，便可用𠝹刀將膠水漬刮走。

9. 去除標籤貼紙

平時想去除產品上的標籤貼紙，或者大家會利用熱風筒，不過需時甚久。想要既快捷又沒有痕跡的方法的話，大家可以嘗試將洗甲水倒在標籤貼紙上，那就能輕易撕下標籤貼紙。

10. 抹掉玻璃瓶日期

假如各位想將飲用過的玻璃瓶當成花瓶或其他用途，又覺得瓶上的印刷到期日礙眼的話，就可以利用洗甲水將它們抹走。

11. 清除地板油漆漬

如果油漆滴在地板上，便可以將洗甲水倒在上面再用毛巾擦，油漆漬便會輕易被擦掉！