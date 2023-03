日本人票選全國旅行景點 一個縣市力壓東京、北海道居首

日本各處風景如畫,尤其是春天天氣宜人,氣溫清爽又尚未到雨季,就是最適合旅行的季節。在「asoview!」透過網上投票,收集6817位受訪者意願得出的排行榜「2023年日本人票選最想於春天到訪的都道府縣」新鮮出爐。香港人最愛去北海道、大阪、東京三甲不入,第一名是可以眺望富士山的靜岡縣,擁有如斯美景也是實至名歸的。

第12位:愛知縣

愛知縣的春天長滿梅花及大片的油菜花,置身於花海之中打卡怎樣都美,春季期間更會於渥美半島伊良湖油菜花花園舉辦油菜花節。向山綠地內的梅林園大約有29種、400棵梅花,春日祭期間會有和風茶屋,出售甜食,讓大家坐於長椅上邊吃邊賞花。此外,愛知縣農業中心的垂枝梅規模極大,花期時還會舉辦不同市集。

油菜花祭。(愛知縣觀光協會)

農業中心的垂枝梅。(愛知縣觀光協會)

當然,除了賞花之外,去年於愛知縣正式開放的吉卜力樂園亦是一大吸引力,園區內重現宮崎駿《龍貓》、《千與千尋》、《哈爾移動城堡》、《幽靈公主》、《魔女宅急便》、《心之谷》等6部經典動畫的場景,讓大家走進宮崎駿的奇幻與夢想世界,亦是十分值得到訪的樂園。

《千與千尋》中與無面男乘搭列車的場景。(吉卜力公園官網)

湯婆婆於錢湯的辦公室。(吉卜力公園官網)

第11位:三重縣

三重縣不乏戶外勝地,在溫暖舒適的春季旅遊是最佳的選擇,「宮川堤公園」是縣內著名的賞櫻景點,河川兩旁的並木道長達一公里,每逢3至4月均會染上一片粉紅,約1000株染井吉野櫻盛放,讓河川充滿櫻花的香氣。賞櫻之餘,一場來到三重縣可以到訪伊賀,正是大家經常聽到伊賀忍者,伊賀流忍者博物館可以讓大家參觀擁有逃亡路線、暗門及其他機關的真正忍者屋,穿上忍者服體驗自己的的忍者能力。

染上一片櫻花粉紅凡宮川堤公園。(日本觀光局)

有暗門、機關的忍者屋。(伊賀流忍者博物館官網)

第10位:兵庫縣

春天萬物生機盎然,位於淡路島北部大約15公頃的「兵庫縣立公園」花田,一年四季均綻放萬千花朵。「罌粟花祭」顧名思義就是代表其盛放的花期,祭典在4月29日至5月9日舉行,屆時花田綻放住6.6萬株白色、黃色、橙色、紅色的罌粟花,場面非常壯觀。

大片的罌粟花於春天盛開。(兵庫縣立公園官網)

第9位:長野縣

冬去春來,褪去了雪景的長野縣迎來春色,亦是到訪地獄谷雪猴公園的好機會,此時猴子相對冬天時會變得更加活躍,活力十足的他們在園區內跳來爬去,吸引不少遊客到訪。飛騨山脈、 橫跨富山縣與長野縣的立山黑部亦是人氣景點,巨大雪牆高達20米,景色相當壯觀,大家於縣內抬頭一望便能欣賞到連綿不絕的壯闊山景,大家可以登上森林、古道、高原。

地古谷雪猴其實是日本彌猴。(地獄谷雪猴公園官網)

初春時份不乏遊人到訪立山黑部大雪壁。(立山黑部官網)

當然,松本市的「白骨溫泉」、輕井澤亦是大家熟識的景點,戶隱的神社之旅亦甚受歡迎,隱沒在山岳之中的「戶隱神社」五社,吸引信徒參拜。長達2公里的參道,還有樹齡400年的杉木街道樹,讓人浸沉於靜謐環境之中。

長野縣松本市的「白骨溫泉」(長野縣觀光機構)

戶隱神社—奧社。(長野市官方觀光導覽)

第8位:京都

京都於2月初至3月下旬於北野天滿宮開滿梅花,約1000株梅樹盛開紅白的花朵;緊接其後的3月上旬至4月上旬便是櫻花花期,從銀閣寺至若王子橋之路,在櫻花滿開時亦是人流絡繹不絕;嵐山渡月橋同是賞櫻之地,渡月橋附近有不少小吃、日式點心的店舖,穿著和服於這些步道散步,時光像回到古代時光。大家還可以乘搭沿住保津川行駛的觀光列車,穿過櫻花盛開的鐵道,感受春天的京都。

從銀閣寺至若王子橋之路沿路的櫻花。(flickr@merec0)

嵐山渡月橋賞櫻熱點。

沿保津川行駛的觀光列車。(嵯峨野トロッコ列車官網)

第7位:大阪

大家可以到大阪城西之丸庭園、長居公園、淀川河川敷公園等賞櫻勝地,除了賞花之外,大家可以參與於大阪府立體育館舉辦的大相撲,還可以見到一眾力士們。如果遇不到3月中旬的大相撲活動,大家可以在4月採集士多啤梨,「いちごの堺」是大阪內數一數二的果園,種有9個品種的士多啤梨,讓大家採集;「ハーベスト之丘」適合家庭旅客,可以採集水果之外,還可以親親小動物、烤肉,甚至有刺激的滑草遊戲。

大阪城。(大阪觀光局)

春天於大阪舉行的大相撲。(大阪觀光局)

「いちごの堺」

「ハーベスト之丘」滑草讓小孩子體驗。

第6位:神奈川縣

說到神奈川縣,大家會聯想起橫濱的中華街、灣星棒球隊,還有《男兒當入樽》取景之地鐮倉、江之島等地,著名的鶴岡八幡宮欣賞日本傳統的騎馬射箭表演。位於橫濱的日式花園「三溪園」可以讓大家賞櫻,晚上的夜櫻亦是一大美景,憩靜及柔和的環境讓大家遠離都市的煩囂,好好放鬆身心。

橫濱的中華街燈火通明。(日本國家旅遊局)

鐮倉江之電。

橫濱三溪園賞櫻。

第5位:東京

春季的東京除了可以賞花之外,還有不少特別的傳統節日活動,4月可以去淺草觀賞流鏑馬表演,為日本的弓馬武術。身穿日本傳統服飾的的弓箭手會策馬於2町(約218公尺)的直線上奔馳,同時手持和弓連續向左方的箭靶射擊,非常考驗箭手的反應以及手眼協調能力,現多為神社舉行神事時的儀式之一。5月時期可以到淺草參與「三社祭」,祭典在5月第三周的周五、六、日舉行,屆時大家可以看到逾百部神輿出巡、莊嚴的巡遊和品嘗各式各樣清酒,感受盛大祭典的氣氛。除了當地傳統的祭典節日之外,還有台場舉行的德國啤酒節,現場由德國直送的桶裝生啤、香腸、豬腳等美食。

流鏑馬表演設於台東區立隅田公園。

淺草的「三社祭」,神輿隊伍會扛起神轎,民眾都會在旁圍觀。

第4位:北海道

如果大家早前有看《First Love》,就會見到北海道於白茫茫一片雪景。由於緯度關係,正當日本其他縣市已經進入春季時,北海道於3月仍是冬末的氣溫,晚上仍是零下的低溫日子,故此賞櫻時期由5月才開始。除了櫻花、芝櫻以外,北海道每年5月中旬至下旬於大通公園舉行丁香祭,首天入場會獲贈丁香苗木,甚至有音樂節、室外茶會。北海道除美景以外,少不得松葉蟹、帝王蟹、毛蟹這些美食,柔嫩的肉質以及濃厚的蟹黃,簡直是春天美食。

北海道大空町的東藻琴芝櫻公園,粉紅色鳥居是人氣的打卡位。

北海道大通公園盛開紫丁香。

第3位:千葉縣

千葉打入三甲的原因無他,單是迪士尼樂園已經非常吸引,還有以《小魚仙》、《阿拉丁》、《Toy Story》、《地心探驗記》為主題的海洋迪士尼樂園,近年還積極擴大園區,預計今年內推出《冰雪奇緣》城堡、《魔髮奇緣》高塔及小飛俠夢幻島主題園區,新一波「Let it Go Let it Go~」肯定吸引大量遊客慕名進園,難怪成為日本人最想去旅行的都府縣三甲!

《冰雪奇緣》主題概念圖。

長髮公主的高塔。

今年適逢東京迪士尼40周年,園區亦將於4月開始舉行一連串的慶祝活動。

不過,千葉也不是只有迪士尼樂園而已,還有座落於千葉鴨川的「鴨川海洋世界」,園區內養育約800種、1萬1000隻海洋生物,包括全世界少見的虎鯨表演、白鯨、企鵝等等。園區專注於還原動物們在大自然的模樣,獲得外國遊客「感受到人類與動物之間的友誼信賴」的好評。

第2位:沖繩

位於日本國境之南的的沖繩與水上、戶外活動劃上等號,由於氣候溫暖關係,沖繩的櫻花季節多在2月中旬已經結束,不過大家在逐漸變暖的春天之中,把握3月至5月期間在石垣島欣賞到八重山螢,數以千計的螢火蟲漫山飛舞,情景如《再見螢火蟲》的畫面般。除此之外,過往多於8月舉行的煙火大會也會在沖繩率先展開祭典,海炎祭每年在4月第2個周六舉行,亦是沖繩每年最早舉行的煙火大會,可以率先觀賞花火及享受潛水、海上滑翔傘等活動。

石垣島中的八重山群島的螢火蟲群。

海炎祭於宜野灣海濱公園舉行,讓大家率先感受夏天的氣氛。(海炎祭官網)

第1位:靜岡縣

春天就是要賞花,靜岡能夠拿下第一名也是實至名歸,靜岡縣於日本境內是知名的花之產地,當然少不了世界遺產富士山。春天氣候明媚,尚未踏入雨季,濕度未算高,也是最容易清楚看到富士山的季節。靜岡縣的田貫湖位於朝霧高原附近,亦是著名欣賞富士山的照點,平靜的湖面會反映出富士山的倒影,甚至可以看到山頂與太陽重疊的景象。

平靜如鏡的田貫湖可以直接反映到富士山倒影。(日本國家旅遊局)

三島亦是觀賞富士山的好選擇,好天氣的日子於市內各處都可以看到富士山,Sky Walk的吊橋全長400米,是日本最長的行人專用吊橋,西面的景色可以將富士山盡收眼底,鄰近的山中城跡亦能遠眺巨大的富士山。靜岡的富山市距離富士山只有30公里,其中今宮茶園以綠茶而聞名,一望無際的茶園,與背後的富士山互相映襯,5月到訪時還能見到尚未採摘的茶葉,一片翠綠的景象甚有生機。

三島Sky Walk吊橋可以感受富士山的壯觀。(Sky Walk官網)