呂爵安貼與Anson Lo、日版「大叔」合照被批炒CP 親自回應獲粉絲讚有型勇敢

本地男團MIRROR成員 呂爵安 （Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）近日到日本拍攝由袁劍偉執導的電影《盜月者》，雖然二人有工作在身，但每日仍不忘在Instgram上傳Story和帖文分享當地生活向粉絲報到。

近日呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）出發到日本拍攝新戲《盜月者》。

昨晚（3月20日）Edan在Instagram發布一則與Anson Lo在便利店跟日版《大叔的愛》飾演大叔黑澤武藏的吉田鋼太郎廣告合照，並寫到：「睇下我哋喺日本見到邊個！係原版嘅大叔！田一雄X黑澤武藏X凌少牧 世紀合照。」又Tag同樣在港版《大叔的愛》飾演大叔KK的黃德斌：「KK唔好呷醋。」面對突如其來的「世紀合照」，不少粉絲都立即留言引用劇集主題曲《突如其來的心跳感覺》歌詞：「未預計這一秒會這麼震撼我」，又指「好多回憶啊！」、「田田同牧牧一定會幸福生活落去」。

Edan昨晚在Instagram上傳跟Anson和日本演員吉田鋼太郎廣告的合照

雖然這邊廂勾起田牧CP粉絲回憶，但那邊廂就有人留言批Edan行為：「得閒就學下戲練下歌，唔好浪費時間喺度炒CP啦，次次炒登神神教同爵group都嘈，你自己group MMA冇所謂，唔好影響人哋先得㗎。」而Edan就對此看法親自作出回應：「得閒就睇下書同屋企人朋友傾下計，唔好浪費時間喺度話人炒CP啦，次次我po同佢嘅嘢都話炒CP，我係咪唔同得我朋友合照啊，你同你朋友去旅行會唔會po相啊。你自己諗多冇所謂，唔好意思扭曲我做嘅嘢同控制我po乜先得㗎。」

隨後兩人再來一輪唇槍舌劍，網民問：「說中了？」Edan就回覆：「回應你就係說中了？咁你玩晒㗎喎。」網民就表示：「講真真係好榮幸爵安親自回覆我，咁我就講多少少自己感受。」之後帶出二人cp問題經常令粉絲之間吵架和爭寵，令到很多人不開心。最後補上：「如果我講嘅語氣冇禮貌咗我可以道歉，但希望你明白我想表達乜嘢。」

Edan再度回覆：「咁嘅語氣咪大家都舒服啲囉，絕對歡迎你道歉。咁順便我都想問多少少，你係咪認為你所講嘅OverFF、爭寵、嘈交全部都係我嘅責任？如果係，你覺得我應該點樣做去解決呢？」

該位網民直指：「好想同你討論cp問題，欣賞你直接面對冇迴避！」再以「百字文」吐出心聲，表示部分粉絲會幻想Edan和Anson Lo真拍拖，又會到工作人員或前度IG留言騷擾，行為令人討厭；明白公司為商業考慮想塑造二人有情侶感，但就因為他們小小互動會換來各批粉絲（意指爵屎、神徒和登神粉）吵架。

之後Edan未有回覆，事件暫時告一段落。對於Edan和網民互相說理，粉絲大讚Edan有型勇敢，再指：「po咩都係你嘅自由，繼續enjoy同做自己。」、「個IG係你嘅，鍾意點就點啦，又不傷害別人。」、「請你同Anson Lo都要知道，不要因為啲唔合理嘅人而影響邏輯道理同自己。」