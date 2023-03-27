肝癌、前列腺癌 – 及早檢測有法

肝癌和前列腺癌，都是香港十大癌症，2020年分列第四、五位。

以肝癌來說，一般香港市民最大的風險是本身是乙型肝炎帶菌者，而乙型肝炎帶菌者佔大約8%人口，建議如果市民已經知道自己是乙型肝炎帶菌者，最好每年檢查一次肝癌指數，即「甲類胚胎蛋白」，以及可以照一次肝臟超聲波，以上兩項檢查每年做一次，即使患了肝癌也可望在早期發現，及早處理。

當然，預防乙型肝炎對於預防肝癌絕對有幫助。政府自1988年開始已經為所有出生嬰兒注射乙型肝炎疫苗，所以如今在香港出世的年輕人，應該大部分都對乙型肝炎有免疫力。當然有些市民會是移民到港，或疫苗有小部分會未能成功產生抗體，所以市民若覺得有需要都可以檢測有否乙型肝炎抗體，再考慮是否需要注射疫苗。

至於前列腺癌，當然是男性獨有的癌症，發病年齡一般在60歲或以上，所以建議男士在60歲開始定期抽血做PSA檢查，PSA即「前列腺特異抗原」，是一個可反映前列腺癌風險的指數。而男士亦要留意自己小便有沒有異常，尤其可能和前列腺癌相關的病徵，例如尿頻、小便不清，「滴滴仔」之類，若有這些症狀，建議盡早見醫生，安排做進一步檢查，最重要是確定有否前列腺癌，有的話盡早開始治療。

但要注意，若驗出PSA稍為偏高，例如6（一般正常PSA水平是4），只是稍高一點的話，未必代表有前列腺癌，可能只是良性前列腺增生的問題。但即使醫生用手指觸診檢查，也不易分辨是前列腺癌還是良性增生，所以建議如果PSA高過4的話，值得考慮再做進一步檢查，比如磁力共振檢查，甚至安排抽取前列腺組織化驗，最重要是確保沒有患上前列腺癌。