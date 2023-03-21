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阿華田紙包飲品免費派發！即看派發日期及地點

by editorial
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有免費阿華田飲！由即日起至4月2日，阿華田一連多日遊走港九新界及各大院校，免費派發阿華田紙包飲品，早上及下午各派發一次，想飲阿華田的朋友記得留意以下派發時間及地點！數量有限，送完即止～

派發日期及時間：

3月22日(三)    

  • 11:30-14:00 大角咀/PolyCC（大角咀海泓道海富苑對出）
  • 15:15-17:30 油麻地果欄（九龍東莞街，基道小學旁）

3月23日(四)

  • 09:30-12:30 都會大學（九龍城佛光街，都會大學正門/巴士站旁）
  • 13:15-15:30 油麻地窩打老道（九龍窩打老道及真義里路口）

3月24日(五)

  • 11:30-14:00 香港知專設計學院（將軍澳調景嶺道3號，都會駅對面）
  • 15:15-17:30 將軍澳寶琳（順德聯誼總會鄭裕彤中學對出）

3月27日(一)

  • 11:30-14:00 沙田石門/浸大國際學院（沙田安睦里，香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學旁）
  • 15:15-17:30 慈雲山（慈雲山道近學校村，蒲崗村道）

3月28日(二)

  • 11:30-14:00 樹仁大學（北角慧翠道，樹仁大學大門旁）
  • 15:15-17:30 小西灣（小西灣富怡道）

3月29日(三)

  • 11:30-14:00 大埔大元（大埔安祥路，李福林體育館外）
  • 15:15-17:30 大埔富善（大埔安埔路，富善邨港鐵巴士站外）

3月30日(四)

  • 11:30-14:00 香港大學（石塘咀薄扶林道，香港大學站A出口小巴站旁）
  • 15:15-17:30 香港仔（香港仔大道 ，嘉諾撒培德學校旁）

3月31日(五)

  • 09:30-12:30 理工大學（紅磡港鐵站A1出口，理工大學橋面）
  • 13:15-15:30 黃埔（黃埔德安街，黃埔巴士站旁/黃埔站D1出口對面）

4月2日（日）

  • 11:30-14:00 中文大學（港鐵大學站C出口，馬料水車站路）
  • 15:15-17:30 沙田禾輋（沙田德厚街，禾輋商場對出）

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