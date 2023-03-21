姜濤 24歲生日！官方後援會The ONE及皇室堡設1個月應援活動 共13個打卡位及限定甜品
MIRROR人氣成員姜濤即將迎來24歲生日，今年官方後援會依舊為 姜濤 舉辦生日應援活動，在尖沙咀The ONE舉行「Keung To 430甜蜜蜜Cafe」及銅鑼灣皇室堡「Keung To 430生日嘉年華」，合共13個打卡點。The ONE方面會用美式公路餐廳作藍本，以姜admin鍾愛漢堡及甜品作配襯，同時也紀錄他去年美國工作之旅。後者的嘉年華，就以姜濤最愛的舞台作設計重心，再加上園遊會的歡樂元素，祝願來年偶像於舞台上繼續綻放光芒，兩個場地都充滿小姜姜及小濤濤，以及佈滿姜濤靚相的打卡位。
The ONE「Keung To 430 甜蜜蜜Café」
「Keung To 430 甜蜜蜜Café」位處尖沙咀The ONE，以紅色作主調，再以格子突顯公路風。7大打卡場景包括小濤濤甜品吧、Keung To 430甜蜜限定店、地上最Cute店員小姜姜、歡迎光臨KT Café、作品的說話點唱機、姜糖愛的甜甜圈和夢想飛馳生日蛋糕。
皇室堡「Keung To 430 生日嘉年華」
銅鑼灣皇室堡「Keung To 430 生日嘉年華」用上姜濤的標誌顏色桃橙色作主題色，傳遞溫暖及歡樂的氣氛。6大打卡場景包括星光綻放大舞台、爆紅爆谷小食車、一飛沖天歡樂氣球、心動摩天輪、百發百中估歌名、Keung To 430生日限定店。嘉年華售票處變成義賣姜濤生日精品站，除了打卡外，更有注目度極高的必買品，包括小濤濤頸枕連cushion、小濤濤無線充電器、姜糖化妝袋等，收益扣除成本後，撥歸指定慈善機構，姜糖跟隨偶像一同散播愛心。
「23+1=Keung To」生日愛心應援活動
The ONE「Keung To 430甜蜜蜜Cafe」、皇室堡「Keung To 430生日嘉年華」開放詳情
日期：4月5日至5月1日
時間：1000-2200
地址：尖沙咀The ONE UG2中庭、銅鑼灣皇室堡地下中庭
Keung To 430 甜蜜限定店開放詳情
日期：4月5日至5月1日
時間：1200-2100（詳情稍後將於姜濤香港後援會及商場社交平台公布）
Keung To 430 生日限定店開放詳情
日期：4月5日至5月1日（逢星期五至日及公眾假期）
時間：1200-2000（詳情稍後將於姜濤香港後援會及商場社交平台公布）