姜濤 24歲生日！官方後援會The ONE及皇室堡設1個月應援活動 共13個打卡位及限定甜品

MIRROR人氣成員姜濤即將迎來24歲生日,今年官方後援會依舊為 姜濤 舉辦生日應援活動,在尖沙咀The ONE舉行「Keung To 430甜蜜蜜Cafe」及銅鑼灣皇室堡「Keung To 430生日嘉年華」,合共13個打卡點。The ONE方面會用美式公路餐廳作藍本,以姜admin鍾愛漢堡及甜品作配襯,同時也紀錄他去年美國工作之旅。後者的嘉年華,就以姜濤最愛的舞台作設計重心,再加上園遊會的歡樂元素,祝願來年偶像於舞台上繼續綻放光芒,兩個場地都充滿小姜姜及小濤濤,以及佈滿姜濤靚相的打卡位。

The ONE「Keung To 430 甜蜜蜜Café」

「Keung To 430 甜蜜蜜Café」位處尖沙咀The ONE,以紅色作主調,再以格子突顯公路風。7大打卡場景包括小濤濤甜品吧、Keung To 430甜蜜限定店、地上最Cute店員小姜姜、歡迎光臨KT Café、作品的說話點唱機、姜糖愛的甜甜圈和夢想飛馳生日蛋糕。

小濤濤甜品吧:大廚造型2米高的立體小濤濤,姜糖可以坐在高腳椅上,跟小濤濤和他製作的鮮豔芭菲杯打卡。

Keung To 430甜蜜限定店: 姜濤香港後援會首次製作及售賣23+1限定版生日甜品,背後還設有型格 Look 姜admin的巨型餐牌

地上最Cute店員小姜姜:安坐Café 卡座品嚐姜admin至愛的漢堡,立體小姜姜更為你送上甜品。

歡迎光臨KT Café:Café新開張,姜admin 立牌一早在門口迎賓,美式Café 色彩對比強烈,門口還有小濤濤頭像的甜蜜糖果機。

作品的說話點唱機:以50年代點唱機及配上特大姜濤型照為看板設計主軸,頂着是數個甜甜圈,還伴隨多首循環放送的姜濤歌曲。

姜糖愛的甜甜圈: 姜濤站在心型甜甜圈旁,簡單的愛簡單的和平就是跟偶像心連心地打卡!

夢想飛馳生日蛋糕:背後的看板有可愛的小濤濤,以及美式公路路牌,寓意24歲的姜濤會在夢想道路飛馳

皇室堡「Keung To 430 生日嘉年華」

銅鑼灣皇室堡「Keung To 430 生日嘉年華」用上姜濤的標誌顏色桃橙色作主題色,傳遞溫暖及歡樂的氣氛。6大打卡場景包括星光綻放大舞台、爆紅爆谷小食車、一飛沖天歡樂氣球、心動摩天輪、百發百中估歌名、Keung To 430生日限定店。嘉年華售票處變成義賣姜濤生日精品站,除了打卡外,更有注目度極高的必買品,包括小濤濤頸枕連cushion、小濤濤無線充電器、姜糖化妝袋等,收益扣除成本後,撥歸指定慈善機構,姜糖跟隨偶像一同散播愛心。

星光綻放大舞台:立體小濤濤在星形台上及嘉年華帳幕前展現可愛一面,也是姜濤及姜糖連結的地方!

爆紅爆谷小食車:姜濤立牌站在爆谷小食車前,擺好甫士等姜糖們來拍照啦;一飛沖天歡樂氣球:在小姜姜、小濤濤的糖果色氣球下,和姜濤人形立牌一起打卡,預祝 2023年人氣一飛沖天!

心動摩天輪:跟不同形象的姜濤一起乘坐摩天輪,必能給姜糖們心動的感受。

百發百中估歌名 :姜濤型格造型及歌曲名句的啤牌遊戲牆,猜歌名再翻牌,在側還有立體小姜姜現身為姜糖們打氣,一定百發百中。

Keung To 430生日限定店:嘉年華售票處轉變成義賣姜濤生日精品站,除了打卡外,更有注目度極高的必買品,包括小濤濤頸枕連cushion、小濤濤無線充電器、姜糖化妝袋等,收益扣除成本後,撥歸指定慈善機構,姜糖跟隨偶像一同散播愛心。

「23+1=Keung To」生日愛心應援活動

The ONE「Keung To 430甜蜜蜜Cafe」、皇室堡「Keung To 430生日嘉年華」開放詳情

日期:4月5日至5月1日

時間:1000-2200

地址:尖沙咀The ONE UG2中庭、銅鑼灣皇室堡地下中庭

Keung To 430 甜蜜限定店開放詳情

日期:4月5日至5月1日

時間:1200-2100(詳情稍後將於姜濤香港後援會及商場社交平台公布)

Keung To 430 生日限定店開放詳情

日期:4月5日至5月1日(逢星期五至日及公眾假期)

時間:1200-2000(詳情稍後將於姜濤香港後援會及商場社交平台公布)