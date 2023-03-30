中風併發症 突然雙目失明

很多人知道中風是嚴重的疾病，需要爭分奪秒去救治。但卻不知道中風只是一個病徵，而中風的原因卻很多，針對每個不同原因治療各有不同。中風亦有不同的併發症，每個併發症需要不同的治療。以下的中風個案，經歷了不同的併發症。我得到病人同意在此分享，讓大家對中風和併發症有多一步的認識。

病人是一位六十歲的行政主管，他有多年血壓高和糖尿病，而且有腎功能障礙(肌酸酐高達450umol/L)。有一天他突然左邊手腳乏力，卻因為工作太忙，所以過了兩天才來醫院，在時間上已經過了黃金窗口期，所以不能接受血溶栓治療。

為該病人照磁力共振時，見到右邊大腦有缺血性中風，第二日他突然間發覺雙眼看不到左邊的東西，檢查發覺雙眼左邊視野區失明。再做第二次磁力共振時，發現中風的範圍擴大致影響到視神經區。並且有血塊塞住血管。

我們立刻找腦外科醫生做介入治療。首先將血塊取出後再放入支架，以防止中風蔓延。此外處方抗小板藥物以減低再次中風的風險。又過了兩天，該病人的痛風症發作，左腳的大拇指關節很痛，但因為他的腎功能已受損不能處方一般的痛風藥物，於是處方類固醇。

他吃了類固醇之後痛風立刻好了，但精神卻混亂而且有譫妄症，不能夠辨認自己病床，以致他去完洗手間之後會返錯床位。我們將他的血壓調校返好，減低類固醇劑量，再加上氟哌啶醇（Haloperidol）藥物，並且將小便感染醫好，他的譫妄症於是受到控制。

該病人在中風前日理萬機，公司大小事均須他作最後決策。他經過物理治療後，已經可以行動自如，而且視野亦都恢復，沒有盲區，但是腦筋轉數卻仍然要訓練，我們轉介他去職業治療做專職的認知再培訓，經過多個星期的訓練，已經逐漸康復，很快可以重返工作崗位。

中風病發時每分鐘會有400萬神腦經細胞死亡，因此愈早接受治療，就愈能減低對腦部細胞的損害，降低日後殘障的風險。而當懷疑身邊有人中風，應該立即撥打999，盡快送院救治。