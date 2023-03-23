Therapeautic 香港最新舒緩過敏品牌

來到乍暖還寒的春天，尤其轉季皮膚更容易敏感，皮膚痕癢更容易令人坐立不安。想要舒緩皮膚不適，皮膚保濕至為重要。由研究、測試到配製都以醫學角度出發的品牌最深得我心，早前出席源自香港的護膚品牌發佈會，得悉品牌以醫學角度出發，更能針對性地解決敏感皮膚的煩惱。

左：Hydrasoothe保濕面霜，右：Hydrator滋養精華液

Therapeautic這次產品發佈會，介紹了兩款產品。調配出有效紓緩炎症的配方，修復皮膚的天氣屏障。

Hydrasoothe保濕面霜，含12種治性修護成分，當中的仙人掌、葡萄籽，做到抗炎、舒緩皮膚泛紅及過敏症狀，亦有加入神經醯氨(Ceramid)是我最為喜愛的成分之一，可以維持細胞的含水量，有修復皮膚屏障功效，從而改善膚質。品牌致力研發出不會削弱皮膚健康，亦能舒緩面部泛紅、痕癢及濕疹問題的面霜。

Hydrator滋養精華液，獨特之處是沒有加入透明質酸同時加入抗氧化保濕成分普魯蘭多醣(Pullulan)的精華液，可以長效補濕，提升滋養滲透力，亦可做到消炎，提升傷口癒合能力的精華。

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