台灣牧師嘆 粉絲寧願高價睇BLACKPINK 卻不願認識耶穌：「付錢去見4個永遠不會認識你的人。」

韓國女子天團BLACKPINK 早前在台灣高雄舉行演唱會，情況如同年初的香港一樣，大家在網上瘋狂搶票，粉絲爭相接機、送機，還有黃牛飛、騙案等屢見不鮮，BLACKPINK魅力真的是沒法擋！不過台灣的一位牧師，似乎對眾人追捧BLACKPINK的行為不以為然，更慨嘆人們寧願花大錢追星也不願認識耶穌，結果被大量網民留言狂轟！

嘆世人寧看BLACKPINK 不認識耶穌

新店行道會主任牧師張光偉，日前在Facebook貼出一張BLACKPINK的照片，感嘆BLACKPINK演唱會的4萬張門票開賣不久即被秒速掃光，粉絲認為排隊坐車，入場後狂叫3小時是「值得」；反觀只有約90分鐘、不用排隊，而且在家旁邊舉行的教會聚會，卻被嫌棄「太久」。

圖片：張光偉 Wayne Facebook

張光偉坦言這是「我看不懂的世界」：「大家願意付4400到最高黃牛10萬，去見4個永遠不會認識你的人。大家不願意認識1位願意為你死在十字架上的最好的朋友，black red」。

BLACKPINK正於世界各地舉行巡迴演唱會

在帖文公開約一小時後，張光偉在文中補充，指言論不是針對BLACKPINK，而是反思現代教會有沒有活出耶穌的價值。

不過張光偉的言論似乎不為網民所認同，看看部分留言：

「她們不也是上帝創造的嗎？ 」

「突然覺得觀世音菩薩沒有禁止我看女團，真的太美好了」

「你可以請耶穌親臨現場看看，應該票房也不錯」

「你就可以看不懂black pink，別人就不能看不懂上帝喔？」

「每個人喜好不同，你信你的耶穌，他們看他們的演唱會，沒必要這樣把自己認為的價值觀灌輸在別人身上」

張光偉事後再發文：認同大家的看法

在帖文引發爭議後，張光偉再度發文，表示認同大家的看法：「因為有價值就會花時間來證明，大家心中會覺得要捍衛自己愛的，有價值就會要捍衛」。又稱自己很喜歡樂團U2和劉德華，自己也可以願意花大錢買劉德華的黃牛飛。