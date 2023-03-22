五月天「好好好想見到你」演唱會香港站大抽獎 有機會贏門票或親簽紀念品

闊別3年，台灣搖滾天團 五月天 終於再次來港， 即將於4月中環海濱活動空間舉行，早前已公開發售門票，一票難求！為與一眾樂迷一同迎接是次樂壇盛事，贊助單位YF Life萬通保險將舉行一連7日「全城大抽獎」活動，大家只需於指定網站完成簡單登記即可參加抽獎活動，有機會贏取演唱會門票、五月天親筆簽名禮品或演唱會獨家紀念品，粉絲萬勿錯過！

獎品詳情如下

大獎 YF Life 萬通保險呈獻 2023五月天[好好好想見到你]演唱會-香港站

HK$880 門票兩張（總值 HK$1,760）

*只限3月25至28日登記

*每日名額2個；總名額14個 YF Life 萬通保險呈獻 2023五月天[好好好想見到你]演唱會-香港站

HK$580 門票兩張（價值 HK$1,160）

*只限3月22至24日登記 二獎 五月天親筆簽名CD及海報

*每日名額1個；總名額7個 三獎 演唱會限量版獨家紀念品（款式隨機抽選）

*每日名額30個；總名額210個

《YF Life萬通保險呈獻 2023 五月天[好好好想見到你]演唱會-香港站》全城大抽獎活動

日期：3月22至28日

時間：每日1000-2200

參加方法：讚好萬通保險Facebook專頁，於活動專頁https://bit.ly/3JCG5El登記抽獎即可。每人每日可以登記抽獎一次，活動期間最多登記七次。登記次數越多，中獎機會越大。萬通保險將於3月30日以電腦抽出得獎者，得獎名單將於2023年4月6日在萬通保險官方Facebook及Instagram專頁、星島日報及英文虎報公佈。

參加條件：必須年滿18歲