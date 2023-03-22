【Pret A Manger春季美食登場】隆重呈獻自家有機咖啡 自攜杯買咖啡減$5！

春天悄然而至，英國標誌性美食品牌Pret A Manger由即日起至2023年5月30日期間推出一系列色彩繽紛的季節限定滋味，與全城見證春回大地的美好景致。Pret更隆重呈獻自家烘焙的「百分百有機咖啡精品」，及宣佈將逐步使用「可生物降解」的咖啡杯蓋，凡自備咖啡杯更可享$5咖啡折扣優惠！

春意盎然的季節限定美饌

3款全新人氣乳酪 以不同色調呈現春日氣息

Pret A Manger現推出多款全新季節限定美饌，為顧客的輕食體驗注入點點春季色彩。當中，品牌的人氣乳酪系列特別以繽紛的食用花點綴，而3款全新乳酪滋味更巧妙地以不同主題色調設計。

粉色系的「紅粉菲菲香脆麥片乳酪」（港幣40元）精選紅菜頭及紅莓打造動人色澤，搭配荔枝、紅莓乾及南瓜子，滿滿少女心。

「熱情果蜜糖香脆麥片乳酪」（港幣40元）以薑黃及百香果調配成活潑的黃色調，並加入提子乾、烤椰子片及蜜糖，別具口感層次。

「藍藻香脆麥片乳酪」（港幣40元）- 以天然藍藻炮製乳酪，綴以藍莓及五果鮮莓，豐富其色彩元素。

全新麥芽黑麥堡系列 每天人手新鮮製作

全新推出的麥芽黑麥堡系列，貫徹Pret的產品製作承諾，此系列漢堡均為每天人手新鮮製作；為配合春季主題，品牌更精選多款色彩鮮明的新鮮食材作搭配。

（上）「北歐式煙三文魚麥芽黑麥堡」（港幣42元）以煙三文魚、青瓜、蘿蔔及酸椰菜碰撞出層次分明的春日花園氣息，並以刁草及蜜糖芥末蛋黃醬調味。

（下）「千層茄子麥芽黑麥堡」（港幣42元）以烤茄子及烤蕃茄低調散發溫柔滋味，在紅椒醬、橄欖油、意大利芝士、香草及麵包糠的襯托下，成就惹味的地中海風味。

有機咖啡是怎樣沖成的？

Pret在採購食品上一直以有機為本，選用的咖啡豆、牛奶（來自於以天然飼料養飼的奶牛）、植物奶（如米椰奶、燕麥奶及豆奶）及茶葉均為有機產品。Pret的有機咖啡以阿拉比卡（Arabica）咖啡豆為首，精選的咖啡農場均以可持續農業實踐保護土地，並採用以人手採摘，來自秘魯、洪都拉斯、埃塞俄比亞及蘇門答臘的咖啡豆調配而成。

集團訓練有素的咖啡師亦是成就一杯高質精品咖啡的重要一環；Pret的每位品牌咖啡師都必須經過三個月以上的培訓，確保他們對咖啡研磨及沖泡有透徹了解，方可為顧客送上最具品牌特色的咖啡滋味。

購買咖啡時 轉用植物奶無須額外收費

為推動植物奶的應用，現時顧客於Pret可自由選擇以多款植物奶中取代牛奶，而「無須額外收費」。Pret精選的優質咖啡豆擁有獨特個性，其新鮮烘焙的風味更是無可比擬，與旗下各款輕食搭配得宜。

全新打卡精品推介 — 玫瑰泡沫咖啡

全新「玫瑰泡沫咖啡」（港幣45元）絕對是教人難以抗拒的打卡精品——為Pret的招牌泡沫咖啡注入玫瑰糖漿，綿密的咖啡泡上有唯美的玫瑰花瓣，洋溢浪漫氣息。