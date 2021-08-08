【為亞視一姐瘋狂】網友爭開阿儀導致婚姻破裂關注組 訂攬枕又整Sticker

37歲的薛影儀因參加《亞洲小姐競選2021》而爆紅，雖然未能入圍，但亞視跟她簽了兩年藝人合約，安排她學唱歌、跳舞，還讓她參演新戲《愛．還記得》，前途無限！有網民就封她做「亞視一姐」，阿儀好有信心話︰「我覺得自己可以。」早前阿儀還跟《A-Live》主持李昊昕合作音樂直播節目，大唱《兩種人》、《女神》等，雖然走音和甩beats，但表現很淡定，有超過8千人睇直播，有網民讚她：「 睇阿儀仲好睇過Mirror ！」她的IG帳號開了短短數日已有超過2.4萬人追蹤，更有影子（阿儀粉絲名稱）開了Fansclub IG，相當受歡迎！

阿儀還紅到有網友爭相幫她開fb群組，包括「我老公J左薛影儀導致婚姻破裂關注組」和「我老公娶咗薛影儀導致婚姻破裂關注組」，前者至今已有超過1.1萬人加入，後者都有超過9百人，雖然林作抽水聲稱後者是他開的，不過已遭該群組否認！當中有網友還特意訂造阿儀攬枕，並留言：「阿儀嘅美艷將14億人震驚…要唔要一齊訂返兩個看門口？」當佢聯絡攬枕店時，客服忍不住留言說：「這個港姐（亞姐），把我震驚了！」相當爆笑！還有網友為阿儀整了大量Sticker，見到都開心！

37歲的薛影儀（左）因參加《亞洲小姐競選2021》而爆紅，雖然未能入圍，但亞視跟她簽了兩年藝人合約。

亞視安排阿儀學唱歌、跳舞，還讓她參演新戲《愛．還記得》（圖），前途無限！

有網民就封她做「亞視一姐」，阿儀好有信心話︰「我覺得自己可以。」

早前阿儀跟《A-Live》主持李昊昕合作音樂直播節目，大唱《兩種人》、《女神》等，雖然走音和甩beats，但有超過8千人睇直播。

有影子（阿儀粉絲名稱）開了Fansclub IG，可見阿儀相當受歡迎！

阿儀還紅到有網友爭相幫她開fb群組，包括「我老公J左薛影儀導致婚姻破裂關注組」。

還有「我老公娶咗薛影儀導致婚姻破裂關注組」。

雖然林作抽水聲稱「我老公娶咗薛影儀導致婚姻破裂關注組」是他開的，不過已遭該群組否認！

當中有網友還特意訂造阿儀攬枕，當佢聯絡攬枕店時，客服忍不住留言說：「這個港姐（亞姐），把我震驚了！」