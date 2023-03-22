淳。茶舍推出升級版玉露及雲抹 抽獎有機會贏《愛我別走》舞台劇飛 / 雙人東京之旅

淳。茶舍今年推出一系列「淳」放鬆宣傳企劃，包括全新升級100%日本茶葉玉露及雲抹，更特別邀請到林海峰拍攝全新一輯廣告，同時首推金蓋職時賞大抽獎及免費試飲等活動，有機會贏取《愛我別走》舞台劇門票和雙人日本東京之旅！

自推出以來，淳。茶舍茶品一直廣受打工一族歡迎，5款不同口味配合各種心情和場合。今年玉露及雲抹更全新升級，採用100%來自日本靜岡、奈良茶葉。

淳。茶舍玉露屬日本高級茶品，透過遮光培植，帶出鮮爽甘甜的滋味；而淳。茶舍雲抹則源自沖泡傳統日式綠茶時所形成如雲霧的現象，達到甘鮮不澀的葉香。兩款全新升級版現已在全港各大超級市場及便利店等零售點有售。

淳。茶舍雲抹 淳。茶舍玉露

今次邀請到林海峰拍攝全新一輯廣告

即日起至4月底，淳。茶舍將於不同渠道送出6萬枝全新升級版玉露及雲抹：

街頭「淳」放鬆俱樂部：星期一至五，中午12時至下午4時於主要商業區設置，包括鰂魚涌、 九龍灣、觀塘、金鐘、中環等，每人可免費獲得淳。茶舍玉露或雲抹一杯。數量有限，送完即 止。 《愛我別走》舞台劇：由即日起至4月23日期間，觀看逢星期二至四場次（3月21及22日、4 月11、19及20日除外）的觀眾，均可在完場後每人獲得淳。茶舍飲品一枝。數量有限，送完即止。

淳。茶舍及紅茶花伝TM CrafteaTM首次攜手推出金蓋職時賞，送出超過3,000份總值超過港幣40 萬的 「淳」放鬆獎品及禮遇。由3月29日至4月30日，只要購買淳。茶舍及紅茶花伝TM CrafteaTM 系列指定金蓋產品，於登記時段內掃描金蓋內之二維碼，並登入 https://www.cokeplus.hk/ 參加抽 獎，有機會贏走早前《愛我別走》舞台劇門票，或價值港幣3萬的雙人日本東京 「淳」放鬆之旅。獎品即抽即賞，數量有限，送完即止。

參加金蓋職時賞，有機會贏得《愛我別走》舞台劇門票

金蓋職時賞第一期

登記時段: 2023 年3月29日至4月11日

獎品: 頭獎(50 名)：《愛我別走》舞台劇門票$980 兩張

二獎(100 名)：《愛我別走》舞台劇門票$480 兩張

三獎(35 名)：Renpho指壓頸背按摩椅墊$1,048 乙個四獎(1,400 名)：foodpanda $10電子優惠碼乙個

金蓋職時賞第二期

登記時段：2023年4月12日至4月30日

獎品：頭獎(3 名)：雙人日本東京「淳」放鬆之旅(參考價值:$30,000)

二獎(65名）：Renpho 指壓頸背按摩椅墊 $1,048 乙個

三獎(2,000名)：foodpanda $10 電子優惠碼乙個