【利物浦x嘉士伯x香港七欖】利物浦名宿訪港觀戰｜參加IG遊戲贏豐富獎品

「國泰/匯豐香港國際七人欖球賽」(HK7s) 將於今年3月31日至4月2日在香港大球場舉行!大會指定啤酒嘉士伯,今年破天荒地聯同利物浦足球會於球場上為球迷帶來非一般的體育盛宴,更特別邀請到兩名利物浦傳奇球員古積特(Dirk Kuyt)及史米沙 (Vladimír Šmicer) 訪港觀賞賽事,屆時有機會跟兩位球星傾吓計!

【利物浦 x 嘉士伯x HK7s】與傳奇球星快問快答 贏取豐富獎品!

想同利物浦傳奇球員古積特、 史米沙以及中國香港欖球代表隊隊員 Sebastian Brien、Russell Webb (韋兆新)傾吓計、關心吓球員們的生活日常、喜好、球場內外趣事?現在,嘉士伯就為您帶來這個難得的機會,拉近球迷與偶像的距離!

古積特(Dirk Kuyt) 史米沙 (Vladimír Šmicer)

於3月下旬起,可到嘉士伯香港官方Instagram(@carlsberghongkong)參加遊戲,於相關之Instagram Story提交最有趣、最有創意的問題,問題一經被選中,將於及後發佈的球員「快問快答」短片中出現。同時只要在相關貼文內參加簡單遊戲,就有機會贏取嘉士伯利物浦限量版Tee、HK7s入場劵或賽後派對入場券等,不容錯過!

嘉士伯利物浦限量版Tee(白)

嘉士伯利物浦限量版Tee(紅)

“WE ARE ALL TOGETHER AS FANS” 短片發佈

嘉士伯將於3月下旬在Instagram發佈兩集以”WE ARE ALL TOGETHER AS FANS”為題的短片,邀得古積特、史米沙及兩位中國香港欖球代表隊隊員進行拍攝,除了有好玩的「快問快答」環節外,兩個不同界別的運動員將攜手進行一場破天荒的有趣互動,歎住嘉士伯啤酒,為即將舉行的七欖揭開序幕!

為了讓球迷們更盡興,於七欖舉行期間,嘉士伯聯同蘭桂坊一帶的酒吧和餐廳,會有不同的啤酒推廣活動,包括以限定優惠價$188購買3杯醇滑嘉士伯(每杯約500毫升)、在蘭桂坊尋找嘉士伯大使,拿取限定欖球禮品。