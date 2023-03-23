港產元宇宙平台Meta 12誕生 多位藝人、KOL今出席啟動禮祝賀

本地科技初創公司元宇宙創建有限公司（Metaverse Corp Ltd），今日於灣仔君悅酒店為旗下元宇宙平台 Meta 12 舉行啟動禮，多位藝人和KOL均有出席祝賀，現場場面墟冚，星光熠熠。Meta 12由港人打造，糅合虛擬與現實世界優勢的元素，望能以科技讓大眾生活不再受空間和地域限制，可以隨時隨地滿足學習、社交、購物、娛樂或工作上各項需要。

Meta 12聯合創辦人兼首席顧問Terence Yip

今次擔任大會司儀的吳雲甫（Owen）和黃愷怡（Jasmin）對Meta 12亦有不少看法和期望，Owen表示：「Meta 12入面有個藝術館，我鍾意睇唔同嘅藝術品，但現實生活中好多時我都唔夠膽去，因為帶埋我個女去的話，佢會好嘈，睇藝術品要好靜㗎嘛。如果喺虛擬世界睇，我就可以自己靜靜地睇，唔怕佢打擾我啦。」同時作為健身教練的他又指：「我會想喺Meta12入面整個gym room，可以製作唔同嘅示範、教學短片教下大家，同埋亦希望可以畀大家分享一下健身成果。」

Jasmin就透露自己是演唱會和唱歌愛好者：「我自己好鍾意睇演唱會，我知道Meta 12入面有個虛擬演唱會，想睇下當唔係真實嘅情況下去表演會喺點樣；如果有個虛擬K房，或者喺唔同地方都可以同成班friend一齊唱歌，呢個感覺都幾得意。」

吳雲甫 Owen（左）、黃愷怡 Jasmin（右）

嘉賓之一的邱芷微與馬嘉均便最希望在Meta 12內參加與音樂有關的活動，邱芷微表示：「將來會有元宇宙歌唱比賽，你（馬嘉均) 又是音樂人，大家都會唱歌，又可以Busking一下也不錯。」近年大家的消費的模式都轉趨向網上購物，邱芷微與馬嘉均都看中這個趨勢，對參加元宇宙內的明星市集頗有興趣，邱芷微透露：「其實我之前都有擺檔，賣一些營養補充品、飾物、健康食品一類，現在大家的趨勢都偏向健康，希望多帶點健康信息予元宇宙的朋友。」至於馬嘉均表示個人對做生意都有興趣，開始逐步研究網上買賣市場，「如果真的可以賣物都很不錯呢！」

元宇宙世界包羅萬有，可以盡情發揮及實現想像空間，如果可以未來再增添一點元素，馬嘉均希望可以透過元宇宙探訪不同的地方，到自己想去的地方打卡。

藝人邱芷微（左）與歌手馬嘉均（右）對於在元宇宙進行音樂會或是Busking活動甚有興趣。

兩位愛唱之人劉瑞祈（Kay Lau）與李浩軒（Will Lee）同樣對Meta 12的音樂範疇有興趣，Kay表示：「我啱啱用過個app，遊走下入面嘅世界，發覺個體驗感幾好，有少少似打緊機。我啱啱亦入咗一間麵包店，好期待嚟緊可以喺麵包店入面買到嘢，甚至可以喺藝術村入面睇多啲嘢，例如係演唱會、talk show，咁我覺得應該幾有趣。」又表示想在Meta 12裡面播放節拍玩Freestyle Hip-Hop。

Will則希望透過Meta 12購物，並想在裡面嘗試busking，認為在虛擬世界busking感覺會很特別。

劉瑞祈Kay（左）、李浩軒 Will（右）

數碼生活KOL阿脆對元宇宙聽演唱會最有興趣，平日害怕玩機動遊戲的她最想Meta 12未來增添機動遊戲的元素，讓害怕離心力的她都可以「感受」一下。

在《愛・回家之開心速遞》飾演Andy的崔錦棠（Tony）表示：「我想喺廣州南站搭車，因為過去幾年冇機會返內地，好耐冇見啲中國隊、廣東隊嘅跑步朋友，所以都想試下喺Meta 12入面見下佢哋；希望嚟緊Meta 12可以擴展一啲同運動有關嘅地方，或者可能可以見到美斯，同佢交流下。」

崔錦棠

今日的啟動禮邀請到本港第一隊元宇宙女子組合SPRIAL擔任表現嘉賓，被問到對Meta 12的看法，二人表示想在Meta 12裡面舉辦演唱會，更透露未來二人將會各自出Solo，之後都希望放到Meta 12供大家欣賞。除此之外，也希望平台可以新增多點遊戲，讓大家可以一同享用遊玩樂趣。

本地首隊元宇宙女子組合SPRIAL：Suzie（左）、Wendy（右）

歌手洪杰（中）也有出席今日Meta 12的啟動禮

Meta 12概念和簡介

Meta 12元宇宙平台以「綠色都市主義（Green Urbanism）為設計概念，劃分了12個主題區域，擁有222,328塊虛擬主地，當中涵蓋娛樂、教育、藝術創作及商業等領域，務求讓大家可以足不出戶就能參與大型博覽會、觀賞演唱會，又或者以遊戲也可以連結到現實世界，讓用戶體驗Play to Earn及Play to Own。

Meta 12的首位虛擬代言人Ava

首階段重點項目

Meta 12首階段推出如藝術館、教育大樓、博覽館、拍賣館等設施外，亦有香港藝術節、長洲戲院活化項目，及中國三省鐵路進駐，稍後亦會舉行全球直播的元宇宙演唱會。

香港藝術節移師虛擬世界

以 香港藝術節 為例，Meta 12夥拍國際知名的本地建築設計公司MCG及元宇宙工作室X Social Group，聯手打造香港首個元宇宙藝術劇院，將劇院變成互動空間，提供線上互動平台讓觀眾即時交流。元宇宙藝術劇院現在更無間斷播放一系列香港藝術節的精選節目。

Meta 12內設藝術劇院，現已無間斷地播放一系列香港藝術節的精選節目。

三級歷史建築 — 長洲戲院活現元宇宙

至於擁有逾90年歷史的 長洲戲院 也進駐元宇宙，在Meta 12平台上打造長洲文化主題樂園（C.C.C. Wonderland）及推出NFT項目，將三級歷史建築物重新展現於Meta 12中。長洲戲院在活化工程完成後，就會舉辦不同類型的節目，包括包括演唱會、飄色體驗、文化導賞團等，屆時Meta 12用家可以透過C.C.C. Wonderland內的互動遊戲，以「Play to Earn」方式賺取虛擬貨品、實體禮品或NFT等一系列獎賞。

長洲文化主題樂園C.C.C. Wonderland

中國三省鐵路引4億人次 廣州南站建體驗館體驗元宇宙

Meta 12與中國鐵路廣州局集團達成合作協議，共同打造元宇宙鐵路旅遊體驗，範圍橫跨廣東、湖南、海南三省的鐵路網絡。現時廣州南站已率先登陸Meta 12， 站內設有展示攤位、廣告板，讓企業在線上向大眾推廣品牌及產品。三省鐵路的每年載客量約4億人次，廣州南站內將會興建一所體驗館，與聯乘商戶以戰略夥伴形式同步推動線上及線下經濟，更可讓候車的乘客體驗元宇宙的樂趣，兼賺取實體禮物或虛擬貨幣，實時體驗嶄新「O2O（Offline to Online）」的營運模式。

廣州南站已率先登陸Meta 12

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