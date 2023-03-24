感傷唱片行深水埗期間限定店 一覽珍貴張國榮卡式帶

復古潮流一直流行，有線耳機、CD機，甚至是卡式帶都再次帶起一陣風潮，特別是《想見你》電影近期上映，令大家再次投入卡式帶這陣復古懷舊風氣。台灣唯一一間卡式帶專門店「感傷唱片行」繼2017年後，再度來港設期間限定店，讓大家感受一下這些美好的舊時光。

「感傷唱片行」與Showa City Club的聯乘期間限定店。

「感傷唱片行」與深水埗的Showa City Club聯乘設置快閃店，小小的店舖卻有逾200張華語卡式帶包括黎明、郭富城、莫文蔚、等等、以及U2、Robbie Williams、Sueda等西洋音樂的二手卡式帶，還有其他官方發行的卡式帶專輯及周邊商品。

四大王天王之一的黎明在台灣深受歡迎。

憑一首《對你愛不完》紅遍中港台的郭富城，在80~90年代亦有打入台灣市場。

青春小生「東東」陳曉東憑高大以及帥氣的外形，當年都迷到不少台灣女生。

除了一些二手的卡式帶之外，現場還有一些全新官方發行專輯，例如台灣樂隊「溫蒂漫步」、「Bikutai」、「逃走鮑伯」等等。適逢今年4月1日是哥哥張國榮逝世20周年，「感傷唱片行」特別為香港歌迷帶來了珍藏的《Leslie》、《為妳鍾情》、《Stand Up》，還有《霸王別姬》等電影原聲帶，可惜都是非賣品，不過大家可以欣賞到這些珍藏，真的是非常難得。

「感傷唱片行」店長所有帶來珍藏的哥哥張國榮的專輯以及電影原聲帶的卡式帶。

由《Lesile》、《為妳鍾情》、《鍾愛張國榮》、《儂本多情》，一張張印象深刻的專輯卡式帶帶大家回到哥哥的時代。

除了卡式帶之外，現場還展出由台灣插畫家Johnnp繪製一系列以哥哥為題材的畫作，包括《春光乍洩》、《霸王別姬》及《為妳鍾情》唱片封面。除了畫作之外，現場還有特別設計的梅艷芳明信片及經典造型的貼紙，還有「感傷唱片行」帶來與不同藝術家合作的特別版TEE。

現場還有兩部扭蛋機，大家可以試試手看看能否扭出喜歡的襟章。

「感傷唱片行」這一回的期間限定店，為大家帶來了香港80~90年代的集體回憶，店長亦很珍惜及珍藏不同的卡式帶。我們現代已經多於網上聽串流音樂，可是有些時候打開卡式帶或者CD來聽聽，也是別有一番風味，這些舊事物亦象徵了一個時代的進步與變遷，未必需要淘汰它們，懂得保存、珍惜這種文化也是不錯的。

「感傷唱片行」亦有發行新的專輯卡式帶，將卡式帶文化傳承下去。

開店一星期內已經被一掃而空的「溫蔕漫步」，卡式帶的潮流仍然存在。

「感傷唱片行」x Showa City Club期間限定店：

聯乘店活動：由即日起至4月2日

地址：深水埗黃竹街15B號

營業時間：星期一至日下午1時至晚上7時30分