素海霖貼素顏照回應整容傳聞：「有冇整容 留言話畀我知」

素海霖（Erena）以藝名「絵麗奈」/ 繪麗奈之名在日本出道，成為日本成人片商FALENO star的AV女優一事，成為全城熱話，自上星期起一直有不少傳媒報道。不過大家除了欣賞她的勇氣之外，亦關注她的容貌變化，不少人質疑她曾整容，為此素海霖昨晚深夜突然放出一張素顏照﹐叫大外界自行判斷！

素海霖 靠自薦踏上AV女優之路

第一位香港人成為AV女優 —— 一炮而紅的素海霖，早前接受多家傳媒訪問，她指出自己不是被日本公司掘角，而是透過自薦的方式，將履歷投遞到日本、台灣不同的成人片製作公司。經過多次被拒後，她終於在台灣一家公司介紹下得到機會，最終成功到日本發展。

素海霖又強調，拍AV並非一時衝動，已經考慮多年，她本人早在12歲已經接觸AV，甚至連發夢也曾夢見自己當上AV女優。而且自己是「真心喜歡做愛」，認為將愛做的事變為事業的話，便很大機會成功。

素海霖第一部作品會於下月面世

素海霖現已是香港的風雲人物！

貼素顏照回應整容傳聞

不過人紅是非多，素海霖自成名後多次被人「起底」，先是有網民自稱是她的中學同學，形容她從前比較安靜、甚少說話，不過身材自小已經十分出眾；另外又有人認為她從前的樣貌跟現在相距甚遠，質疑她有整容之嫌！對此素海霖昨晚發布一張素顏照回應：「啱啱搵到一張相 你幫我睇吓呢個女仔有冇整容 留言話畀我知」

網上流傳的素海霖舊照

素海霖自貼素顏照

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