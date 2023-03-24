「鮨燐」春季全新廚師發辦菜單 呈獻精緻蟹宴及貝宴旨味

踏入春季，人氣高級廚師發辦鮨店「鮨燐」現匠心推出兩款季節旨味，採用鮮蟹及貝類為主題設計的「蟹之盛宴」及「彩貝盛宴」廚師發辦料理體驗，分別於今個三月及四月，在「鮨燐」位於上環及尖沙咀的分店閃亮登場；建議賓客提早兩天預訂，以確保料理團隊可以呈獻最鮮活的春日海洋風味。

鮨燐春季廚師發辦 主打時令鮮蟹及貝類

「鮨燐」於晚市時段推出兩款全新廚師發辦料理菜單，以鮮蟹及貝類為季節亮點，並貫徹廚師發辦的料理精髓，菜式會取決於每天新鮮由日本直送到店的食材而定，由料理長為賓客即席發辦，務求呈獻最驚喜的鮮味。

「蟹之盛宴」

於三月供應的「蟹之盛宴」（十四道菜，六位起用）定價為每位$2,380，當中包括最優質的季節特產，來自日本島根縣的松葉蟹 、北海道的栗蟹、外型鮮紅艷麗的紅帝皇蟹、滋味細膩的毛蟹及蟹膏飽滿的渡蟹，蟹癡要瘋狂了！

來自日本島根縣的松葉蟹 北海道的栗蟹

另一將於四月閃亮登場的「彩貝盛宴」（十七道菜，兩位起用）同樣定價為每位$2,380，旨在帶領賓客踏上探索日本貝類珍饈之旅。日本貝類款式豐富多元，各有風味特色，以刺身方式享用更能品味各種貝類的天然原味。

「彩貝盛宴」

菜單中可見約六款刺身菜式，如肉質爽厚柔韌的赤貝、口感清甜爽脆的北海道粒貝、佐以土佐啫喱的象拔蚌、市場上少見的白梅貝、肉身豐厚的平貝等。另外，香氣四溢的壺燒榮螺亦將會是菜單上的一大焦點，肥美細膩的螺肉以地道的壺燒方式處理，將螺肉獨有的海水鹹鮮風味緊緊鎖住，滋味無比。

口感清甜爽脆的北海道粒貝 來自青柳貝（又名馬鹿貝）的小柱

除了以上兩款季節限定廚師發辦料理體驗外，「鮨燐」的招牌菜單包括三款於晚市時段供應的廚師發辦菜單，分別定價為每位$1,380、$1,680及$1,880。於午市時段，餐廳則設有選擇多樣的壽司、刺身及定食套餐（$268起），同時備有定價為每位$1,480的廚師發辦菜單。