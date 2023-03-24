醋頭家將軍澳新店開幕 買手搖飲品送原條酸菜魚 / 4月送3,300杯飲品

台灣手搖飲品店多年來在港開到成行成市，由冬瓜茶、珍珠奶茶、奶蓋等，港人無一不歡。最近來自台灣專賣酵醋手搖飲品的醋頭家，為慶祝將軍澳店開幕，由4月1日起推出多重新店及全線優惠，當中獎賞更包括送原條酸菜魚！

醋頭家選用來自台灣100%天然釀造的陳年醋，集合穀物、蔬果、麥芽糖等食材經糖化、酒化、醋化進行三段式發酵與105道工序，釀造出與別不同的醋頭家酵醋，味酸帶甜且不傷喉。為慶祝將軍澳分店開幕，醋頭家推出3重優惠：

優惠1 ： 買飲品送原條酸菜魚

由4月1日至4月15日期間，凡星期一至五晚餐時段 (晚上6時至9時) 於將軍澳店購買手搖飲品滿$98 (以單一收據計數)，即送價值$248的元元酸菜魚一份 (只限堂食)，每日限量送出50份，送完即止。

買酵醋滿$98送元元酸菜魚

優惠2： 追蹤社交平台送飲品

由4月21日至23日期間，於將軍澳店追蹤醋頭家Instagram及Facebook專頁，即可換領中杯 (M Size) 酵醋系列飲品1杯，每日限量送出100杯飲品，共300杯。數量有限，送完即止。

追縱社交平台即送中杯酵醋系列飲品1杯

優惠3：買大杯送中杯

由4月1日至4月30日，於醋頭家惠顧大杯手搖酵醋系列飲品，即送中杯同款飲品1杯，每日限量送出100杯飲品，數量有限，送完即止。

惠顧大杯手搖酵醋系列飲品，即送中杯同款飲品1杯

醋頭家

時間：1130-2100

地址：新都城中心2期2樓2035-2036號舖

電話：9249 9413